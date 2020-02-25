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 Наемники РФ активизировали ночное ведение разведки позиций подразделений ОС, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск активизировало ведение разведки позиций подразделений Объединенных сил, особенно в ночное время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки, противник нарабатывает практику обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ оборудуют новые огневые позиции для САУ и танков, - разведка

Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3177692
 
 
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