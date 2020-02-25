 Федына: Приглашаю Зеленского на открытую встречу, чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила парламентарий перед допросом в Государственном бюро расследований относительно ее высказываний о президенте Зеленском.

"Господин Зеленский так и не решился встретиться со мной, насколько я понимаю, и с Марусей Зверобий также не решился встретиться. И поэтому сегодня я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова, я приглашаю на открытую встречу со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло, и чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь, почему так опасно не доверять разведке, почему так опасно игнорировать обстрелы на передовой", - сказала она.

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Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.