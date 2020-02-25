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Все про:Зеленский (4692) Европейская Солидарность (269) Федына София (30)

 Федына: Приглашаю Зеленского на открытую встречу, чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь

Народный депутат из фракции "ЕС" София Федына призвала президента Владимира Зеленского встретиться с ней и Марусей Зверобий и услышать, почему они предупредили его об опасности на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила парламентарий перед допросом в Государственном бюро расследований относительно ее высказываний о президенте Зеленском.

"Господин Зеленский так и не решился встретиться со мной, насколько я понимаю, и с Марусей Зверобий также не решился встретиться. И поэтому сегодня я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова, я приглашаю на открытую встречу со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло, и чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь, почему так опасно не доверять разведке, почему так опасно игнорировать обстрелы на передовой", - сказала она.

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Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3177691
 
   
 Топ комментарии
 
Пшел нах, кацап-всім насрати на то відео!
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ПРигласи ПЭДРО на встречу и покажи ему видео сына с криками "РОССИЯ ОТДЫХАЕТ"
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Пшел нах, кацап-всім насрати на то відео!
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відверта клініка..на кшталт кацапського прославляння куйла..
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Підгузки обовя'зкові. Шмаркля обісцяється.
Хоча воно і не прийде, тихенько попісяє зі страху дома...
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Зеля посмотрел в глаза ДЬЯВОЛУ чьим воплощением на земле есть Путин... О! да Дьявол может принять любой вид и Ангела и чистоты нежной девушки но то все обман и потворы..чтобы захватить ДУШУ того- кто заглянул в Бездну Ада...
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-Доктор, я писаюсь непроизвольно.....
-Понятно, Вам нужно принять зверобой.
-Доктор! Вы издеваетесь!? Федына: Приглашаю Зеленского на открытую встречу, чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь - Цензор.НЕТ 8338
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Может просто ума больше?
Предлагаете и ему публично в эфире начать угрожать им?
Пригрозить убить?
Повесить?
Расстрелять?
Так он вроде человек адекватный в отличие от двух невменяемых дам.
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да перестаньте вы,все знают,что он очень тупой
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Якщо Потєрпєвшому погрожували, то якою зброєю? Зброю знайшли? Чи ви вважаєте, що Звіробій могла задушити Бубочку ніжними жіночими руками? Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов - Цензор.НЕТ 6693
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ІнтеліХент. Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов - Цензор.НЕТ 5740 Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов - Цензор.НЕТ 7467 18 января 2019, 16:55 ​"В социальных сетях продолжает набирать обороты громкий скандал вокруг Владимира Зеленского, который ранее хамским и крайне грубым выпадом ответил на вопрос журналиста о своем бизнесе в России во время войны с РФ."
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Смотреть х.йлу в глаза, это все-равно, что ходить ночью по кладбищу.
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Ага, зараз прям так і сьогодні...Щоб Бубочка не тільки ".всявся.", а ще й ".всрався." Федына: Приглашаю Зеленского на открытую встречу, чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь - Цензор.НЕТ 6961
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Засцить Бубочка прийти на зустріч з двома жінками. Зуб даю 😃
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обосреться воно, знову груди гладкішими зробе та зіграє мурку на роялі, ото недоробло зеля!!!!
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Скорее с быдлячками, босячки часто с мозгами....
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Задёргалась шворка! На нары, там будешь дрыгать лапами...
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Ублюдок, который боится двух женщин, которые посоветовали ему правильно одеваться на передке - неисправимое сцикло, и оно не может быть президентом.
ЗЕбилы, вы тоже такие-же сцыкуны, как и эта ЗЕленая блевотина?
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