 Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.
"Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы", - заявил он.
По его словам, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.
Ещё через полгода будет в течение квартала?