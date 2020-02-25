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 Политика Украины, Общество
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Все про:задолженность (184) зарплата (2028) Зеленский (4692)

 Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев закрыть все долги по зарплате шахтерам.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3177689
 
 
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если бы только им... так оно ж **** всех наЙ...бует и делает это с завидной регулярностью.
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Интересно -- у кого заберут 1.1 млрд долгов, которые появились у шахтеров за последние 4 месяца? А врачам и учителям когда долги отдадут?
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ага не будут получать зарплату Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 7617, они вообще могут жить без зарплаты,на одной премии Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 7617
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Вова, коли ти здаси декларацію про оманські подорожі? Не морозся, не будь баригою! Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 6236
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Не гани на пэтю.Он не морозился,а инкогнито летал отдыхать.
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Подождите, 7 месяцев назад он поручал погасить в течение недели.
Ещё через полгода будет в течение квартала?
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Какие 2 месяца, а что все это время шахтеры будут жрать, там не такие и огромные суммы чтоб не сделать это в течении недели.
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Ну, отправить им стефанчука и юзика как раз хватит.
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Залишилось за малим - знайти міліард. ЗІ Я не дам - заробіть самі.
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Какой грозный ЦАРЬ! Ну теперь все бояре будут боятся а то без ЗП оставит! (как будто они на ЗП живут)!!
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спалился главный зебил - правительство получает зарплату за 2 месяца как долг шахтёрам -1 лярд.
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Зеленая сопля так любит полизать себе зад дешевым самопиаром и думает что люди не понимают что правительство его же, родное, им призначенное. И весна скоро, но пока так и никто не сел. Только Насырова оправдали ))
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У клоуна совсем уже крышу снесло? Почему это министр сельского хозяйства например не должен получать зарплату из-за шахтеров? Какое он имеет к этому отношение? Зеля и был кретином, а чем дальше тем хуже.
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От Газпрома было получено около 70 млрд, так неужели так трудно выделить оттуда 1 шахтерам, нет сидят все еще и пилят эти деньги.
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Блин там не только шахтеры а оборонка, учителя и тп
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Система маніпуляцій удосконалюється. Зашквар Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408 Замовний тріумфальний рейтинг Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408 "Атец рАдной. БлагАдетель" Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408
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Чистый галимый пиар-ход! Рейтинг-то неуклонно падает, - надо попиариться!
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