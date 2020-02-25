 Зеленский дал два месяца на погашение всех долгов перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.

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