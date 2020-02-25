 Зеленский дал два месяца на погашение всех долгов перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.
"Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы", - заявил он.
По его словам, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.
О, сколько в казне денег то.
А всего-навсего ОГВЗ брать перестали.
P.S. С 95 до 75 гривен уменьшение - это уменьшение на 21%.
С 68,52 до 58, 75 гривен - это уменьшение на 14%
Вот он, размер дефицита бюджета.
Вот он, инстинный размер инфляции.
Ещё через полгода будет в течение квартала?
Это называется популизм. А Зе - успешный популизатор.
Убыточные шахты - закрывайте их к чертовой матери, нефиг всей остальной Украине десятилетиями их содержать, вспомните, как Маргарет Тэтчер поступила в аналогичной ситуации. На мировом рынке угля навалом даже без России.
Готов ли Зе обнулить свой рейтинг, ради блага страны, как думаешь?
шахтарям тепер щомісяця будуть в ручному режимі віддавати зароблене ,за дорученням Зєлі,чи без.