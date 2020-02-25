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 Политика Украины, Общество
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Все про:задолженность (185) зарплата (2028) Зеленский (4692)

 Зеленский дал два месяца на погашение всех долгов перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев закрыть все долги по зарплате шахтерам.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3177689
 
   
 Топ комментарии
 
Опять лапша на уши малоросам
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Вова, коли ти здаси декларацію про оманські подорожі? Не морозся, не будь баригою! Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 6236
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если бы только им... так оно ж **** всех наЙ...бует и делает это с завидной регулярностью.
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Интересно -- у кого заберут 1.1 млрд долгов, которые появились у шахтеров за последние 4 месяца? А врачам и учителям когда долги отдадут?
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ты читай его речь дальше, там все написано - запрет на покупки импортного угля, соответственно все в обязаловке будут покупать украинский уголь по любой цене, вот и денежки появятся чтоб долги закрыть.
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Лисапед сломался? отдолжил самокат у Гончарука, решил порулить?
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ага не будут получать зарплату Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 7617, они вообще могут жить без зарплаты,на одной премии Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 7617
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Вова, коли ти здаси декларацію про оманські подорожі? Не морозся, не будь баригою! Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 6236
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Не гани на пэтю.Он не морозился,а инкогнито летал отдыхать.
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Порошенко задекларував поїздку. А твоє чмо відпочивало за рахунок платників податків, я маю право спитати Шмарклю за свої гроші.
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О, как хорошо дела с бюджетом то обстоят.
О, сколько в казне денег то.
А всего-навсего ОГВЗ брать перестали.

P.S. С 95 до 75 гривен уменьшение - это уменьшение на 21%.
С 68,52 до 58, 75 гривен - это уменьшение на 14%
Вот он, размер дефицита бюджета.

Вот он, инстинный размер инфляции.
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Подождите, 7 месяцев назад он поручал погасить в течение недели.
Ещё через полгода будет в течение квартала?
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К концу 95 квартала после первого обещания погасят)))
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Какие 2 месяца, а что все это время шахтеры будут жрать, там не такие и огромные суммы чтоб не сделать это в течении недели.
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Ну, отправить им стефанчука и юзика как раз хватит.
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Залишилось за малим - знайти міліард. ЗІ Я не дам - заробіть самі.
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Какой грозный ЦАРЬ! Ну теперь все бояре будут боятся а то без ЗП оставит! (как будто они на ЗП живут)!!
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17000 зарплата и 170000 ежемесячная премия+расходы на метро
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спалился главный зебил - правительство получает зарплату за 2 месяца как долг шахтёрам -1 лярд.
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Зеленая сопля так любит полизать себе зад дешевым самопиаром и думает что люди не понимают что правительство его же, родное, им призначенное. И весна скоро, но пока так и никто не сел. Только Насырова оправдали ))
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У клоуна совсем уже крышу снесло? Почему это министр сельского хозяйства например не должен получать зарплату из-за шахтеров? Какое он имеет к этому отношение? Зеля и был кретином, а чем дальше тем хуже.
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он не кретин, не ищи логику.
Это называется популизм. А Зе - успешный популизатор.
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От Газпрома было получено около 70 млрд, так неужели так трудно выделить оттуда 1 шахтерам, нет сидят все еще и пилят эти деньги.
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забудь про них, все ушло на премии и отдых, 7 отпусков за пол года, это накладно.
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Блин там не только шахтеры а оборонка, учителя и тп
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Система маніпуляцій удосконалюється. Зашквар Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408 Замовний тріумфальний рейтинг Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408 "Атец рАдной. БлагАдетель" Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408
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Чистый галимый пиар-ход! Рейтинг-то неуклонно падает, - надо попиариться!
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главное чтобы сейчас кто нибудь из слуг народных типа гончарука не перданул шо они вообще готовы работать бесплатно
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И это стиль функционирования парламентско - президентской республики? Опять старая песня о главном - царь хороший бояре плохие? Да... Венесуэла рулит!
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Честно говоря, ******* уже эти шахтеры. Складывается впечатление, что Украина существует ради шахтеров.
Убыточные шахты - закрывайте их к чертовой матери, нефиг всей остальной Украине десятилетиями их содержать, вспомните, как Маргарет Тэтчер поступила в аналогичной ситуации. На мировом рынке угля навалом даже без России.
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Тетчер сделала огромное дело для страны, но пожертвовала собственным рейтингом и политической карьерой - биомасса ее прокляла и большая политика для нее закончилась. Конечно она прекрасно знала что так будет, но между благом страны и своей карьерой выбрала благо страны.
Готов ли Зе обнулить свой рейтинг, ради блага страны, как думаешь?
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Да ни за что, для Зели рейтинг - всё, Украина - ничто.
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Ну так в Украине и была своя "Маргарет Тетчер"-это президент Ющенко!!!!Он и его команда решили закрыть 17 шахт и даже нашли кучу денег,для открытия новых производств,для освободившихся шахтёров!!!!Но тут ворвались на политический Олимп популисты ЮляТ. и Витя Я. и сделали с Ющенко ничего не решающего дебила!!!!Юля протянула через ВР закон "о престижности шахт. труда"...увеличив им зарплату и пенсии в 3-10 раз!!!И 60 тысячам шахтёрам(а также пенсионерам и их вдовам) стали выдавать в год по 6 тонн бесплатного угля!!!А Витя Я.,выделил дотацию на шахты Д. и Л.областей в 8 раз больше чем было!!!
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Это называется -"самодурством"-"поручил-перепоручил","под патронатом","по инициативе".. фофка небось "новое шоу под названием "кидай лоха" готовит..
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бред. министр оборони например какое имеет отношение к шахтерам?
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Президент Зеленский молодец! Здоровья Вам, терпения и выдержки Господин Президент!
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Не только правительство, но и сам со своим оп и все остальные слуги народа. Тогда может поймут кому служить нужно.
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А презик может что-то поручать правительству?! Хоть бы кто Конституцию Бонапарту нашему подарил...
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Подивився на рентабельність державних шахт.Вона від'ємна.
шахтарям тепер щомісяця будуть в ручному режимі віддавати зароблене ,за дорученням Зєлі,чи без.
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Ты шо, сдурел? А Беня шо, ждать будет, пока шахтеры наедятся?
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Та посади нарешті хоч одного!ХОЧ ОДНОГО!А то все корчить грозні міни,все вз"єрошено наскакує на когось...а толку нуль...А то скоро над тобою сміятимуться,але не як з клоуна,як з придурка...
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Наверное закроют. У учителей теперь по 4000 евро, можно по 500 евро и срезать. Шахтерам есть нечего. Не до жиру!
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в лукашенка грає-актерство з його навіть ціпом не вибєш! тільки лукашенко "перетрахивает" своїх урядовців ось уже 25років , а віз не тільки там де був, а навіть назад поїхав!ця шобла"ни спиз.ить ,ни покараулить..!"
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А если не получится ,будут гасить шахтеров😂 А если честно я не понимаю, как может быть задолжность ,если уголь купили и сожгли и продали электроэнергию ,зде деньги Зина,или их кто то украл😆
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