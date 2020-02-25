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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7623) Сытник (758) Холодницкий (663)

 Внесение Сытника в реестр коррупционеров законно и являлось бы основанием для увольнения любого прокурора, - Холодницкий

Признание судом виновным в коррупционном правонарушении директора НАБУ Артема Сытника является достаточным основанием для его внесения в список коррупционеров.

Об этом заявил в интервью РБК руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Холодницкого, внесение Артема Сытника в реестр коррупционеров НАПК произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства: "Есть решение суда, вступившее в законную силу, и оно должно быть и было выполнено НАПК. Я всегда утверждаю, что есть закон и надо его выполнять, нравится он нам или нет. Также и решения судов. Если прокуроры или детективы не будут выполнять решения судов, то о каком верховенстве права в стране может идти речь?"

О пребывании Артема Сытника в должности директора НАБУ после внесения его в реестр коррупционеров, Назар Холодницкий отметил, что в законе о НАБУ определен исчерпывающий перечень оснований для увольнения директора НАБУ, однако подобное обвинение в сторону любого прокурора было бы однозначным основанием для его увольнения: "Если бы такой админпротокол был составлен на любого прокурора, в том числе антикоррупционного или генерального, то это является основанием для увольнения. Так пишет закон".

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Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Источник: https://censor.net.ua/n3177688
 
 
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Надо уволить по китайскому методу
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Директор агенства по борьбе с коррупцией - коррупционер, ну где еще такое может быть?
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только в демократической незалежной стране Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6513
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Перед законом всі рівні, але є рівніші за всіх. Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1409
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две сытые рожи, ни хера не сделали- только бабло гребли, двоих на фик
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имхо чтобы удержаться в кресле
нужна сакральная жертва покпупнее
тут одного сытника не хватит
даже в комплекте с холодницким
нужен минимум уровень медведчука)
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Это было известно еще до его назначения!
В его декларации (перед назначением) было указано, если не изменяет память, около 24 тыс.грн.
Кто-то поверит, что адвокаты зарабатываю такие копейки?
Помню, в то время мой знакомый, провинциальный адвокат, рассказывал, что его доход за соответствующий период был 75 тыс.грн. ......и это не всё!
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