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 Политика Украины
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Все про:закон (2737) нацменьшинства (177) Слуга народа (678)

 Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря

Законопроект о национальных меньшинства и коренных народах является одним из приоритетов для Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявила на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу" в Киеве представительница Верховной Рады в Конституционном Суде, заместительница главы комитета по правовой политике Ольга Совгиря заявила.

Нардеп от "Слуги народа" напомнила, что Конституционный Суд рассматривает закон об украинском языке, принятый предыдущим парламентом.

"Этот закон принимался в расчете на то, что он будет действовать в связке с законопроектом о национальных меньшинствах. Разработка и принятие законопроекта о национальных меньшинствах и коренных меньшинствах также является одним из приоритетным задач парламента 9 созыва", - сказала Совгиря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177686
 
 
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Украинцы в Украине стали нацменьшинством. В Украине осталось всего 25% украинцев
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Ага. Эта Совгиря лучше бы об украинцах позаботилась, потому что в своей стране они превращены в меньшины. Но что ей говорить? Оно зеленый клоун.
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Да, все уже хорошо в стране, осталось только определится с нацменьшинствами.
Господи, за что нам эти зебилы?
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Если демократия ,то не может быть нацменьшинств .Всё равны .
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Яке відношення має національність до демократії?
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вы не правы - надо малые народы поддерживать - вон в Америке индейцев поддерживают и напрямую финансово и по квотам и так далее
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А язык апачей - второй государственный? Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 4376
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Пук в муку. Якщо ніяких нацменшин, то ніяких мов національних меншин в Україні не повинно бути.Чи не так?
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******* вы нас делить - меньшинства, большинства, делать больше нечего как заниматься такой "приоритетной" задачей.. лучше бы занялись приоритетной задачей пересадить на 1000 лет всех коррупционеров, воров, преступников, приоритет = самый высокий уровень жизни людей в мире - в Украине! а вы херовиной занимаетесь...
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Т.е закон о слугах нарида с нетрадиционной ориентацией?
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Эти законы неправильные. Брать пример нужно с США, а не с России. Россия - многонациональная, потому что она слеплена из захваченных територий. А Украина многонациональна, потому что на её территорию еммигрировали беженцы.
Украина уважает национальное достоинство, но не выделяет из украинцев национальные меньшинства.
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Они законы по своей логике принимают. Примерно вот так:
Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 1760
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ну это нехорошо. Народ опять дожен выйти на улицу и сменить власть.
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Могут доиграться. Но и по стране новые потрясения легко хорошо ударят(
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..завезенка со всей орды на нее "сэммигрировала", лимИта упоротая, а не беженцы.... Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 1147..замена населения местного, уничтоженного в страшных муках, произошла, что есть международным преступлением против человечества и преследуется по международным законам, трибуналами международными...что и в Крыму сейчас происходит..не зря винторогие туда международные организации недопускают... Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 1147
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ага, только выделение меньшинств - это дискриминация. И неизвестно кого - меньшинств или большинства. Это геморой на жопу. Меньшинства надо отменить. Все вкупе. Хватит нести раздор.
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Закидывают информпространство всякой хер.. нёй!!!
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Моня, и шо разве мы виноваты, что вокруг Одессы Украину построили?!...... Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 8754
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Если не можете совладать с большинством, какая речь может быть о нацменьшинстве. Опять одни слова, болтовня нас довела до краха.
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...Совгиря...совецкая гиря на шее у украинского народа,..все не ймется оккупантам, все лазейки выискивают словоблудием и рукоблукодием, любым способом казуистическим, реванша жаждут, что кипятком ссут последнее время со всех сторон..а еще пабьедобесие впереди...патреты дедов чужих в зубах тягать начнут на площадях и улицах за Лэсю, по указке хозяйчиков, в кремлевских башнях в засаде засевших.., Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 994..
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зедебилы все перевернут с ног на голову и решат единогласно.
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Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова
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Чайка Київ

Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова

Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5479
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