 Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявила на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу" в Киеве представительница Верховной Рады в Конституционном Суде, заместительница главы комитета по правовой политике Ольга Совгиря заявила.
Нардеп от "Слуги народа" напомнила, что Конституционный Суд рассматривает закон об украинском языке, принятый предыдущим парламентом.
"Этот закон принимался в расчете на то, что он будет действовать в связке с законопроектом о национальных меньшинствах. Разработка и принятие законопроекта о национальных меньшинствах и коренных меньшинствах также является одним из приоритетным задач парламента 9 созыва", - сказала Совгиря.
Господи, за что нам эти зебилы?
Украина уважает национальное достоинство, но не выделяет из украинцев национальные меньшинства.
Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова