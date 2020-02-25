EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  456  7
Все про:референдум (1257) Стефанчук Руслан (128)

 Законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты.

"Мы уже практически завершили работу над первым законопроектом из блока проектов законов о народовластии - о всеукраинском референдуме. Мы переходим к другим инициативам - это местный референдум, это электронные петиции, это право законодательной инициативы народа Украины", - отметил Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, когда парламент начнет рассматривать законопроект о референдуме, он отметил, что сначала документ необходимо зарегистрировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно, - Разумков. ВИДЕО

"Текст уже наработан... Далее мы передаем его на аналитику и общее обсуждение ученым, гражданскому обществу", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что законопроект также будет переведен на английский язык и передан на анализ в ведущие институты ряда стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3177683
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зачем ? мы для кого референдум делаем ? Для тех кто хочет купить ,или для тех кто не хочет продать ?
 показать весь комментарий
 
 
судя по рейтингам,для того,кто хочет продать
 показать весь комментарий
 
 
Вам цей закон потрібен буде після продажу української землі, та приєднання ордло. І не раніше. Для референдуму про повернення в совок.
 показать весь комментарий
 
Когда нибудь вы сами что то решите? Ублюдки были и есть.
 показать весь комментарий
 
Какая ужасная фотография. Ейти в зоопарке!
 показать весь комментарий
 
"Далее мы передаем его на аналитику и общее обсуждение ученым, гражданскому обществу", - сказал Стефанчук. Источник: https://censor.net.ua/n3177683

Так чому ж ви так не вчинили з законом про продаж землі? Курви-запроданці!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЄ-слуги мордорським експєрдам в першу чергу віддадуть на перевірку законопроєкт? Там же х..ло, в якого "мир в очах" хоче свої правки внести.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх