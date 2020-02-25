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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бойко (858) Зеленский (4692) Порошенко (18001) рейтинг (1282) Тимошенко (24411) КМИС (94)

 За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, то действующий глава государства получил бы 44,2% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто определился с кандидатом и с допущением, что процент людей, которые испортят бюллетень, будет таким же, как в первом туре президентских выборов 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали бы 44,2% опрошенных, за Юрия Бойко - 13,1%, за Петра Порошенко - 11,6%, за Юлию Тимошенко - 6,9%.

В сравнении с результатами первого тура выборов 2019 года рейтинг Зеленского укрепился на 14 процентных пунктов, а рейтинг Бойко на 1,4. В то же время рейтинг пятого президента Порошенко ослаб на 4,3 процентных пункта, а рейтинг Тимошенко - на 6,5.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля. Методом личного интервью опрошены 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21,7% украинцев поддерживают "Слугу народа", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЕС", 5% - "Батькивщину", - КМИС опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177682
 
 
 Топ комментарии
 
Это даже не вопрос. Зебилы и за Хуйла с легкостью проголосуют, если он им понизить коммуналку пообещает.
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Лучше 1 украинец чем 10 малоросов
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хм... вчера вроде 40 было? подрос мальчЕнка? среди кого считали?
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ЗЕбілізм невиліковна хвороба. Бо небхідно лікувати мізки, які у ЗЕбобіків відсутні.
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да как зебобики ******* со своими фейками! Рейтинг Зеленского чуть ниже плинтуса. Бойко процентов 10-12
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Парахнявые, опять заказуха????? У вашего Падлашенки нету денег заказать? Под ОП бомжей собирать есть, а так нет! Зеленский Президент, а рейтинг 44,2 через год после выборов это СУПЕР!!!!!
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да радуемся мы!чего ты так возбудился то?все нормально,корм еще есть в кормушках,до осени еще хватит
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И до прошлой осени был корм, и до весны, и до следующей осени.... Заело пластинку?
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а шо не так?корм не устраивает?что в кормушку не досыпали как обещали?
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Кто сказал, что не так? ТАК! ЗЕ все делает ТАК! Если все соево-рыговые опыжопые воют, значит ТАК!
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рейтинг упал всего в два раза .ура товарищи все СУПЕР !!!
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2217
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КМИС наверняка тоже проплачен. Все эти рейтинговые агенства в кармане разумкова. Не зря он хвастался, что следующим перзидентом будет. Сам себя решил избрать.
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Игорь Валерьич еще не такой процент нарисует, художник еще тот...
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ну да, главное, чтобы с порядком не ошибся.
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Это все МУРА, как там порохоидиотики относятся к Пэтрухиному нащадку?
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"Как ничего не делать и нравиться быдлу"

(С) В.Зеленский.
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За 9 месяцев зеленский удостоился множеством почетных народных титулов таких как:

**********

прищелент
гидрант ссаныч
верховный янелох
42годика
ослик апокалипсиса
лорд шмаркля
главсервант
чумная бубочка
бубонная чумочка
вава
ишак оманский
писюнковый роялист
зелупа
прокладка пиджака
верховный потерпевший
*************
моника зелински
терповный главнокомандующий
потерписимус
ваваций терпеций
членограй
сцицирон
бронетерпец
вазелиний
терпинатор
передозент
деЗЕртир
владимир бенин
большая потерпила
гринпоц
граф дякуладужедякула
вова ярмакова
сциркуль
зещекант
шаурмен
щеря
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6%-за падлошенка?Шо,опять на бульдозер?
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Ну, какое следующее говнорейтинговое агентство напишет, что готовы голосовать 50%. Разумков дает 40, эти - 44, кто-то же должен дать уже 50%. В Чернигове весь центральный рынок на выборах топил за Зеленского - а теперь кого не спроси, никто не ходил голосовать.
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Итог рейтинга подведет на этот раз не холодильник а аптека
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Янукович уже доигрался с покупкой рейтингов. Как не покупай - а максимум, куда долететь можно - это на Кубань, если свои же не утопят.
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Лучше бы они на Цензоре опрос провели
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удивляет процент людей, которые голосуют за опзж (вата)
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Это не люди, это быдло,самый цвет зеприматов...
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Volodymyr Viatrovych


2 год

Десять років тому відбулася інавгурація Януковича. Запис із щоденника Євген Сверстюк.
Через чотири роки «позичений чоловік» зрадить країну, яку зобов'язався захищати.

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6896
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Головному корупціонеру Континенту Зєля за пів роки при владі так і не виніс ЖОДНОЇ підозри в корупції. Лише політичні, безперспективні закиди. Чому тепер виборці Зеленського мають розділяти Пєтю і Вову? За їх удаване протистояння?
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то есть, сопля все просырает и позорит Украину, а рейтинг растет....Чудны дела твои Господи или страна населена не просто зебилами , а имбецилами и идиотами.
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Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (с) Дизраэли
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Поредела отара баранов, но самые твердолобые еще бээээкают зеееее... меееее...
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.... ХТО вірить цим ПРОДАЖНИМ БРЕХЛИВИМ ..за 30 срібників .. ці МАНІПУЛЯЦІЇ проводять ТІЛЬКИ ЗОМБО в інтересах сіоністської БАНДИ олігархів .. на протязі ДВАДЦЯТИ останніх років ... будьте ПИЛЬЕНІ Люди довіряйте Своєму аналізу і РОЗУМУ .. в ІГНОР зомбіків від кмісів разумкових продажних політолухів жовтих журноповій - ПОСІПАК і ПІДЛАБУЗНИКІВ доморощених і світових МАФІОЗІ .. Наснаги Допомогаймо Дітям та Онукам
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Это вообще брехня. Не может быть у порошенко и у бойки такой высокий рейтинг. У нас идиотов в стране нет столько
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петюня вернися
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Петяверниси все исключительно на Цензоре или в Лондоне.
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это не может быть высокий рейтинг у ЗЕленых обезьян
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Виходить, що рейтинг виріс: 36% - на минулих виборах у другому турі за главзелень рік тому, а тепер вже 44%.
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Діра в бюджеті 120 млрд., падіння промвиробництва майже 70%, інвестрор від України шарахається, бо шалена корупція Порошенка в судах продовжує рости, а на митниці навіть шаленіє. Але абинеюлькам досі ще не набридло експерементувати. Ню-ню...
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А що не так? Один епізод з кондитеркою "Житомирські ласощі" чого вартий? Після безпредєлу, що творила влада з американським інвестором Бойком, який ще інвестор ризикне вкладати свої кровні в Україні?
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Все не так, бо відповідає Зе, якого ти привів до влади.
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Та да!!! Ось ніколи цього не міг зрозуміти і бачив в Україні на властні очі!- несе пані в поліклініку хабаря щоб за державний кошт продовжили лікарняний і лає корупцію і Порошенко!
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Самый правильный рейтинг для ЗЕ и СН - высота столбов, на которых их надо развесить.
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6807
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Реальний рейтинг зелі по цьому опитуванню - 24,2%.Приблизно стільки ж процентів на парламентських виборах отримали антиукраїнські партії - опжз,оп,шарійовці.Схоже,що якраз пропутінці зараз і підтримують зелену владу.
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Удивительно, рейтинг упал у всех кроме Зели по сравнению с 1 туром, у него даже вырос неплохо.
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Українці "впіхнули ***********" в президенти і тримають його рейтинг майже на тому самому рівні.
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У меня такое впечатление, что один заказчик одновременно делает один заказ всем сразу "социологам" и те выдают на гора заказанные цифры.
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Проплаченный опрос.
Спасают имидж Оманского мародера. Да только дураку понятно, что его рейтинг 12-15%.
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А ты любитель оппожопы, у нее, гляди, процентов 60 по-твоему? Или у петрика-дурачка, сивочолого барыги, там все 146? А может у ************** "мамы", при виде которой даже у старшего поколения возникают рвотные позывы, уже около 50?
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Совпадение?рейтинг постят после обмена,потом после Омана,сейчас после Новых Санжар
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Зачем этот хитпарад идиотизма? К чему эти рейтинги? Детский лепет, выборов нет и не предвидится, никто вам, наивным не будет лизать сраки, чтобы вы кого-то любили. Это нормальная тенденция - ценить за пи*дежь. Сразу после выборов оппозиция набирает баллы не потому что они лучше, а потому что пи*деть - не мешки ворочать. Так было, есть и будет есть. Пара месяцев до выборов, хорошая рекламная кампания, тонны лапши на уши - и быдло выберет еще и не такого клоуна и слуг к нему
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Кровавого Пастора пора в президенты выбирать....
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Глядя на рейтинги Бойко и прочих рыгов. лучше уж Зеленский.
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Вступ до НАТО і пряме зовнішнє управління на десять років.
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Есть умственно отсталые в своем развитии кто верть в это гююно?
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"Рейтинги" від Разумкова це жесть. Особливо розсмішила "популярність" припіздєнта Віслюка Оманського . Цікаво, а скільки реально проголосували б за Вовку Сцикуна Коронавірусного присутні тут шановні форумчани.
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Всем кто пишет про купленность рейтингов хочу напомнить что вы это же самое писали год назад и в 1 туре и во 2. Но все совпало в точности.
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КМИС манипулирует цифрами, чтобы скрыть реальное положение просравшего все народное доверие бубочки

Среди всех опрошенных бубочка получил всего 24%

Но среди тех кто определился (половина всех опрошенных) - 44%
А по сравнению с первым туром у бубочки рост рейтинга +14%

А по сравнению со вторым туром 73% - 24% = минус 49%

Так что по факту рейтинг у него грохнулся на 50%, но кто-то упорно платит за все эти манипуляции.
Видимо кукловоды не успели еще подерибанить Украину, а зебиломасса начала отходить от теледурмана
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народ видит, где правда, а где неправда.
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