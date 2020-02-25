 За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто определился с кандидатом и с допущением, что процент людей, которые испортят бюллетень, будет таким же, как в первом туре президентских выборов 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали бы 44,2% опрошенных, за Юрия Бойко - 13,1%, за Петра Порошенко - 11,6%, за Юлию Тимошенко - 6,9%.

В сравнении с результатами первого тура выборов 2019 года рейтинг Зеленского укрепился на 14 процентных пунктов, а рейтинг Бойко на 1,4. В то же время рейтинг пятого президента Порошенко ослаб на 4,3 процентных пункта, а рейтинг Тимошенко - на 6,5.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля. Методом личного интервью опрошены 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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