 Чиновники "Киевгорсвета" подозреваются в хищении 23 млн при закупке ламп для уличного освещения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица КП "Киевгорсвет", вероятно нарушая законодательство, осуществили закупку в одной из компаний натриевых ламп для уличного освещения по завышенным ценам.

Во время досудебного расследования проведен ряд следственных действий. В частности, проведены обыски у фигурантов уголовного производства, две комплексные товароведные и судебно-экономические экспертизы КНИИСЭ, по результатам которых установлен факт нанесения материального ущерба государству на сумму свыше 23 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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