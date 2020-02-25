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 Происшествия, Общество
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Все про:хищение (488) Офис генерального прокурора (107) Киевгорсвет (1)

 Чиновники "Киевгорсвета" подозреваются в хищении 23 млн при закупке ламп для уличного освещения

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) пяти должностным лицам КП "Киевгорсвет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП

По версии следствия, в 2018 году должностные лица КП "Киевгорсвет", вероятно нарушая законодательство, осуществили закупку в одной из компаний натриевых ламп для уличного освещения по завышенным ценам.

Во время досудебного расследования проведен ряд следственных действий. В частности, проведены обыски у фигурантов уголовного производства, две комплексные товароведные и судебно-экономические экспертизы КНИИСЭ, по результатам которых установлен факт нанесения материального ущерба государству на сумму свыше 23 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177681
 
 
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Повесить на столб вместо лампочки!
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Поэтому нас китайцы и не понимают...
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Они еще массово столбы меняют демонтируют бетонные, которые могут простоять еще лет 10, ставят стальные, которые через год уже ржавые
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