 Планируем изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре 2020 до местных выборов, - "слуга народа" Безгин

Об этом сообщил член фракции Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Мы немного заложники того, что в октябре у нас будут очередные местные выборы и, конечно, мы хотим обеспечить изменения в Конституцию до них. Соответственно, у нас есть промежуток начала четвертой сессии – со 2 по 5 сентября, когда мы должны выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет содействовать голосованию большинства фракций и групп за изменения в Конституцию", - заявил нардеп.
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Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО
Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО. Так, по крайней мере, утверждается в совместном расследовании группы Bellingcat и интернет-издания Insider.
Речь идет о россиянине Георгии Горшкове, который был объявлен в розыск властями Болгарии по обвинению в покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, пишут расследователи. По их данным, его настоящее имя - Егор Гордиенко, он имеет дипломатический ранг третьего секретаря. Как утверждается, он причастен не только к отравлению Гебрева нервно-паралитическим веществом «Новичок», но и к другим операциям ГРУ за рубежом. В том числе, настаивают расследователи, Гордиенко мог сотрудничать с подозреваемыми в отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Помимо этого, утверждается в публикации, Гордиенко участвовал в присоединении Крыма к России и в 2014 году получил квартиру в том же доме, где живет один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей Александр Мишкин. С 2017 года, согласно расследованию, Гордиенко служил в Швейцарии как сотрудник российского представительства в ВТО. Официальный представитель организации рассказал, что россиянин должен был работать в Женеве до конца этого года, но досрочно покинул миссию. По словам расследователей, после этого он явился в штаб-квартиру ГРУ.
В российском представительстве в ВТО сообщили, что не владеют никакой информации о Гордиенко.