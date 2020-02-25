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Все про:Кабмин (11647) Слуга народа (678) Стефанчук Руслан (128)

 Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук признал, что во фракции "Слуга народа" есть недовольство работой правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу", комментируя низкие рейтинги Кабинета министров.

"Мы готовы делать ошибки, но и готовы их быстро исправлять. Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. Во фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко", - сказал Стефанчук.

Вице-спикер рассказал, что его не удовлетворяет в работе Кабмина.

"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра Разумкова более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21,7% украинцев поддерживают "Слугу народа", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЕС", 5% - "Батькивщину", - КМИС опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3177677
 
 
 Топ комментарии
 
Слуги сами недовольны слугами, а зебилы рассказывают про то что всё хорошо.
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А вот и причина двухдневного шоу от зеленых. Дела в финансами совсем швах.

У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5553
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И маленькое дополнение:

".... В правительстве Гончарука рассмотрят идею представителей партии "Слуга народа" о постепенном повышении пенсионного возраста...."

Как у нас там пенсионеры голосовали?
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Це загрожує тим, хто ще не вийшов на пенсію.
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Пачєму они недовольніє, в чєм прічіна.
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Слуги сами недовольны слугами, а зебилы рассказывают про то что всё хорошо.
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Так он же плоть от плоти зеленый, как же так? Сами собой недовольны?
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судя по двухкратному падению рейтингов приСлуг кремля, народ Украины еще больше недоволен этим зеленым шапитом клоунов и дрочеров.
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Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук
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Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4561
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Яке би бздо не йшло СН, але вони моновлада і їм прийдеться відповідати за свою роботу.
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(народ)-Вы мудаки! Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5693
(власть)-Да, мы мудаки! и это возмутительно! Мы срочно созываем мудацкий совет на котором разработаем мудацкую дорожную карту, с мудацкими шагами, как постепенно перестать быть мудаками!
(народы)-И делать вы это все будете по-мудацки? Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1910
(власть)-естественно!!!! мы же мудаки!!! Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4906
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Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9683 Треба трохи почекати і дати ще 100 днів.
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Таки кто там и где "профффесионалы"??
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Всі претензії до бубочки. Ви всі його люди, він і відповідає за все.
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Ридаю та плакаю! Бджоли проти меду! У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1623 Шо ж трапилось? Ви ж самі створили технократичний уряд тіко з професіоналів! Чи зрозуміли (після опитувань) що рейтинг уряду тягне вниз рейтинг ВРУ? Так і рейтинг ради тягне вниз рейтинг КМУ. А вдвох вони тягнуть до низу рейтинг найвеличнішого... От шо я називаю "командна робота"! У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8471
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Як це недовольні? У "слуги" немає такого поняття, як парламент, кабінет, міністрів, суд, прокуратура, СБУ, поліція....там всі президенти. То виходить ви незадоволені собою? Добре. Але це тільки початок. Я навіть не уявляю, що буде як ви не продасте всю землю.
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порохоскот не розганяйте зраду ))) зрадойоби )))
всіх обзивали )) зескот=порохоскот
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менше слухайте зудіння.всім не можна подобатись.країна повинна змінитись.
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