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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7623) Евросоюз (12787) Матти Маасикас (13)

 Главными приоритетами для Украины остаются установление верховенства права и борьба с коррупцией, - посол ЕС Маасикас

Главными приоритетами для украинской власти остаются установление верховенства права в Украине и борьба с коррупцией, подчеркнул глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Конечно, много вызовов впереди. Но верховенство права, его установление и борьба с коррупцией, останутся приоритетами", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат подчеркнул, что после очищения банковского сектора необходимы дальнейшие усилия, чтобы восстановить уверенность в финансовом секторе.

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"Много реформ все еще продолжаются. Земельная реформа, реформа трудового рынка реформа образования. Если они будут имплементированы, они сделают Украину намного более эффективной страной ", - считает он.

Среди достижений реформ в Украине Маасикас упомянул то, что макроэкономическая ситуация стабилизировалась, банковский сектор был в значительной степени очищен, анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" имел место, правительство улучшает доступ к разным сервисам для граждан.

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Посол ЕС заверил, что Евросоюз готов поддержать правительство и народ Украины, и готов сопроводить процесс имплементации Соглашения об ассоциации и соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3177674
 
 
 Топ комментарии
 
Почему-то не нашлось должностей для Саакашвили и Сакварелидзе, зато тот же Аваков, прожженый коррупционер, сохранил свое кресло. А сколько таких аваковых еще получили портфели....
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Если как он говорит что коррупции нет, то это значит что с ней и бороться никто не собирается, а зачем как её нет.
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Если как он говорит что коррупции нет, то это значит что с ней и бороться никто не собирается, а зачем как её нет.
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Трудно сейчас бороться с коррупцией, Порошенко за 5 лет заполнил суды людьми коррупционеров, решения и приговоры соотвественно выносятся (привет Насирову), все в пользу коррупционеров. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что все это надолго.
Но народ сам виноват, молча глотал порошенковский коррупционный беспредел.
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Тада. Власть, которая полностью держится только на личной преданности (профессионализмом или порядочностью там даже не пахнет) будет бороться с коррупцией. Тяжело ей будет бороться самой с собой.

Но виноват в том, что 73% идиотов дали узурпировать власть прокацапским ЗЕленым недоумкам, конечно же Порошенко.
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Та ну её, ту коррупцию. Про пандемию надо думать.
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На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" (не предусмотрены бюджетом). Кстати нынешний руководитель аппарата СНБО до сих пор имеет статус "исполняющий обязанности". Это означает что все финансовые бумаги визирует либо глава, либо секретарь СНБО (Зеленский\Данилов). Эти деньги так и не переданы в общий фонд бюджета и фактически являются личным загашником Зеленского. Исходя из того, что доходная часть бюджета по результатам двух месяцев показывает крутое падение, а медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете), именно отсюда нужно брать деньги на финансирование противоэпидемических мероприятий, закупку оборудования и медикаментов. Или эти деньги Зеленский хранит под что то другое?.
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Ото дурне.
Мне эта борьба с коррупцией, которой уже 6 лет, напоминает действие мужика-идиота.
Который вышел на огород - а он полон бурьяна, ни одного полезного растения, и он начинает сорняк рубить. Вырубил сорняк - а он на следующий день опять вырос. И так каждый день. Вы чего там, дурачьё, или так по сценарию запрограмировано?
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Почему-то не нашлось должностей для Саакашвили и Сакварелидзе, зато тот же Аваков, прожженый коррупционер, сохранил свое кресло. А сколько таких аваковых еще получили портфели....
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Дело в том, что Аваков это актив Коломойского.
И не Зеленский решает убрать Авакова, или нет.
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Ото смішні. Беня сказав, що олігархів немає. Гончарук, що корупції немає. Малюська (портнов) в судочинстві такий порядок навів, що, від нудьги, на рогах стоїть і фотки постить
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Борьба с коррупцией, как показала практика, бесполезна при нынешнем законодательстве.
Клетчатое одеяло сильнее. Поэтому без смены законодательства не будет нормальных решений судей, посадок и конфискаций, а значит и борьбы с коррупцией в Украине.
Законы надо менять и в отношении судей так же! Отпускает убийцу, или вора - садится вместо отпущенного. Украл миллион, внес залог 100 тысяч - судья доложит 900 тысяч+ ущерб и ...
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