 Главными приоритетами для Украины остаются установление верховенства права и борьба с коррупцией, - посол ЕС Маасикас

"Конечно, много вызовов впереди. Но верховенство права, его установление и борьба с коррупцией, останутся приоритетами", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дипломат подчеркнул, что после очищения банковского сектора необходимы дальнейшие усилия, чтобы восстановить уверенность в финансовом секторе.
"Много реформ все еще продолжаются. Земельная реформа, реформа трудового рынка реформа образования. Если они будут имплементированы, они сделают Украину намного более эффективной страной ", - считает он.
Среди достижений реформ в Украине Маасикас упомянул то, что макроэкономическая ситуация стабилизировалась, банковский сектор был в значительной степени очищен, анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" имел место, правительство улучшает доступ к разным сервисам для граждан.
Посол ЕС заверил, что Евросоюз готов поддержать правительство и народ Украины, и готов сопроводить процесс имплементации Соглашения об ассоциации и соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
Но народ сам виноват, молча глотал порошенковский коррупционный беспредел.
Но виноват в том, что 73% идиотов дали узурпировать власть прокацапским ЗЕленым недоумкам, конечно же Порошенко.
Мне эта борьба с коррупцией, которой уже 6 лет, напоминает действие мужика-идиота.
Который вышел на огород - а он полон бурьяна, ни одного полезного растения, и он начинает сорняк рубить. Вырубил сорняк - а он на следующий день опять вырос. И так каждый день. Вы чего там, дурачьё, или так по сценарию запрограмировано?
И не Зеленский решает убрать Авакова, или нет.
Клетчатое одеяло сильнее. Поэтому без смены законодательства не будет нормальных решений судей, посадок и конфискаций, а значит и борьбы с коррупцией в Украине.
Законы надо менять и в отношении судей так же! Отпускает убийцу, или вора - садится вместо отпущенного. Украл миллион, внес залог 100 тысяч - судья доложит 900 тысяч+ ущерб и ...