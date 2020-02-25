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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2091) децентрализация (495) Корниенко (134)

 Начинаем консультации с регионами по изменению Конституции в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко

Партия "Слуга народа" объявила о начале консультаций с регионами по изменению Конституции в части децентрализации.

Об этом осказал журналистам во вторник лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Результаты обсуждений (в Киеве) будут сводиться в одну систему, и дальше будут с регионами обсуждаться эти изменения. Потом после каждого обсуждения будут делегаты, которые приедут в Киев и поделятся, что там проходило в регионах. Это первая часть, связанная с открытым обсуждением с людьми. Вторая часть - это параллельный процесс консультаций с фракциями, поиск консенсуса внутри парламента. Конечно, в этих процессах мы прислушиваемся к мнению наших друзей и партнеров", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177670
 
 
 Топ комментарии
 
Оставьте конституцию в покое.
Пусть пуйло меняет свою.
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понеслась! ща в ордло за советами полезут бестолочи!
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"Начинаем консультации с регионами." Отличная формулировка, только что за ней стоит ничего не понятно - кто представляет регион, кто едет куда и какой предмет обсуждения. А потом "вот вам нате хрен в томате".
Короче кто на ком стоял непонятно. А последствия могут быть самые противные.
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Что-то последние два дня сильно много информационных шоу для лохов пошло. Наверное дела у бубочки совсем швах.
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Це вже серйозно.І ніякої зради. Народ забажав федералізацію?
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Народ нужно срочно отвлекать от сплошного "покращення" по всем фронтам.
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Василь Довганенко 7230397a

Це вже серйозно.І ніякої зради. Народ забажав федералізацію? Розпочинаємо консультації з регіонами щодо зміни Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2559
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Оставьте конституцию в покое.
Пусть пуйло меняет свою.
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Консультации сами с собой. Кому больше бабла отвалить. Всё это брехня.
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****** народу хочуть надати окупованим територіям особовий статус?
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понеслась! ща в ордло за советами полезут бестолочи!
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"Начинаем консультации с регионами." Отличная формулировка, только что за ней стоит ничего не понятно - кто представляет регион, кто едет куда и какой предмет обсуждения. А потом "вот вам нате хрен в томате".
Короче кто на ком стоял непонятно. А последствия могут быть самые противные.
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навозні мухи зе-зе, не чіпайте Конституцію.
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корниенкам уже позно консультироваться с регионами, у народа заканчивается терпение жить под зелеными мародерами уничтожающими страну. лучше б искал себе жилье в ростове, а то прийдется жить в казеных бердычевских хоромах следующие 15-20 лет.
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Ну все .. почалось , децентралізація , федералізація , колонізація , лугандонізація...
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Никакой децентрализации во время войны !!! Идиотизм !!! Наоборот, надо централизовывать власть.
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какой "Идиотизм" ?
очень даже умно и чётко по плану кремля...
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Все як Кремль вимагає. Зміни в Конституцію, федералізація....
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Может для начала хоть с громадами разберётесь? Их чуть ли не треть ещё не создано!
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Реформируем децентрализацию до уровня федерализации?
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Як ви "консультуєтесь" з людьми на місцях ми бачили в Нових Санжарах. Тут все всім зрозуміло. Незрозуміло, як "в этих процессах вы прислушаетесь к мнению наших друзей". Хто ваші друзі? І навіщо вам взагалі вносити зміну в Конституцію? Конституція це основний закон Держави і там не місце якимось мінським угодам, 12 крокам і особливому статусу для моєїї старої, дурної тещі з Донбасу.
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