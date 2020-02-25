 21,7% украинцев поддерживают "Слугу народа", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЕС", 5% - "Батькивщину", - КМИС опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают 21,7% украинцев.

8,7% опрошенных заявили, что проголосовали были за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6,0% - за партию "Европейская солидарность", 5,0% - за Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Среди тех, кто определился с выбором за "Слугу народа" проголосовали бы 39,1% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 15,6%, за "Европейскую солидарность"- 10,8%, за "Батькивщину" - 9,0%.

Остальные партии не преодолели бы проходной 5% барьер.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля. Методом личного интервью опрошены 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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