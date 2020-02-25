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 Политика Украины, Общество
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Все про:рейтинг (1282) КМИС (94) Батькивщина (1847) Слуга народа (678) Европейская Солидарность (269) Оппозиционная платформа - За життя (37)

 21,7% украинцев поддерживают "Слугу народа", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЕС", 5% - "Батькивщину", - КМИС опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Если бы парламентские выборы прошли в феврале 2020 года, то 21,7% украинцев поддержали бы партию "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают 21,7% украинцев.

8,7% опрошенных заявили, что проголосовали были за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6,0% - за партию "Европейская солидарность", 5,0% - за Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Среди тех, кто определился с выбором за "Слугу народа" проголосовали бы 39,1% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 15,6%, за "Европейскую солидарность"- 10,8%, за "Батькивщину" - 9,0%.

Остальные партии не преодолели бы проходной 5% барьер.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля. Методом личного интервью опрошены 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса"

21,7% украинцев поддерживают Слугу народа, 8,7% - ОПЗЖ, 6% - ЕС, 5% - Батькивщину, - КМИС опубликовал электоральные симпатии населения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177669
 
 
 Топ комментарии
 
30% конченных малороссов,вот такие факты.
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Это еще не все падение рейтинга нынешних приматов - дрочеров и зеленых рептилий. Впереди будет еще большее прозрение слепых избирателей, которые хором всегда идут в припрыжку голосовать за хрен собачий и радостно голосуют под олигархическим телегипнозом как последние кретины. Жаль,что кретинизмом сейчас страдает большинство населения.
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Это еще не все падение рейтинга нынешних приматов - дрочеров и зеленых рептилий. Впереди будет еще большее прозрение слепых избирателей, которые хором всегда идут в припрыжку голосовать за хрен собачий и радостно голосуют под олигархическим телегипнозом как последние кретины. Жаль,что кретинизмом сейчас страдает большинство населения.
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"радостно голосуют под олигархическим телегипнозом как последние кретины."

а у травні 2014 -го під чим голосували..?
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23% лєкторату вважає Майдан держпереворотом, 21% за мир любой цєной, 30% - мокшан братнім народом. Отже ворогів України в районі 25%. Висновок. Зєсранці втратять ще принаймні половину лєхторату.
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та лан там кива - тут такая подстава для "центра розумкова" вчера они лапшу лохторату вешали о "40% поддержке вислюка и его уродов" ))
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Шагал Кива налегке
Вперед - к социализму.
И в мохнатом кулаке
Наращивал харизму.
Но харизма не росла
Кулак нерабочий.
Лишь прилипла до козла
Кликуха "кивадрочер".
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30% конченных малороссов,вот такие факты.
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И почему ты так думаешь?
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то шо ваша ботоферма велика, це не значить шо Петю хтось підтримує
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она велика*** только на цензоре - уютные условия.
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"Лайкнули" все - и те кто за Порошенко и те у кого хорошее чувство юмора.
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Дебілів вистарчає. Чим кацапи і користуються.
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квартальные клоуны в турборежиме летят на свалку истории. минус 20% за четыре месяца. это даже хуже чем членограй со своими -35% за десять месяцев.
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Псы на грани непопадания, во как петю "любят".
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то-то все кричат "я на ниво не галасавала!" и "при порошенко было лучше!" 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 4666
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И только те, кто за Януковича, тихо посмеиваются а сторонке...
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уезжая - уезжайте - не пишите глупости)
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Какие глупости, одна тут тоже со мной спорила, что Порошенко выиграет выборы 2019, потом её след простыл.
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Количество долбоклюев не уменьшается. Они просто переходят к откровенным врагам страны.
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Наивные люди те, кто опрос проводит, кто вам скажет правду, ведь за правду можно и пострадать. Поэтому опросы это чистая ложь большинства опрашиваемых.
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Не скажіть. Чомусь опитування на 90 з лишнім % співпадають з результатами виборів. І це - сумно!
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лох страдает постоянно,его имеют все!лох это судьба!
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лох в данном случае это украинский нарид
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рейтинги,рейтинги 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 7749 зашквар-рейтинг,зашквар-рейтинг,этож лучше чем экономикой заниматься
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Голос свою міссію виконав на всі 100%! Як і ця ГНИДА:21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 5255
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лох теперь будет голосовать за опзж,за рабиновича !может там шо обломится!21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 2469
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Вот приблизительно такая же агрессивная реклама была от сторонников Порошенко на прошлых выборах. Результат известен. Смотрю танцы на граблях национальная забава. Продолжайте в том же духе и я ни сколько не удивлюсь, что следующее большинство получит опзж.Не приведи конечно Господь.
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нормально!пусть выберут еще и опзж,нормальные уедут,лохи как всегда будут страдать
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Вот это реальный рейтинг просравшего все народное доверие Зебила - 24 %
Народ снова ушел в депресивный анабиоз и тотальное недоверие ко всему, как это было в до начала 2019 года.
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таки да!но экономика росла,вот ведь бл"дь!это хорошо что вы всегда сравниваете сегодняшнюю ситуацию с президентством порошенко,не даете забыть,есть с чем сравнивать
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Скажіть за які заслуги такий високий рейтинг у віртуальної партії "слуга народа" ? може вони приймають потрібні проукраїнські закони ,чи там є справді особистості? на жаль там навіть думки свої немає все голосують що подають з ОП ,жаль народ в нас не порозумнішав.
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Как ничего не делать и слить свой рейтинг к нулю.

Спросите у Голоса Пинчука... 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 6505
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.... ХТО вірить цим ПРОДАЖНИМ БРЕХЛИВИМ ..за 30 срібників .. ці МАНІПУЛЯЦІЇ проводять ТІЛЬКИ ЗОМБО в інтересах сіоністської БАНДИ олігархів .. на протязі ДВАДЦЯТИ останніх років ... будьте ПИЛЬЕНІ Люди довіряйте Своєму аналізу і РОЗУМУ .. в ІГНОР зомбіків від кмісів разумкових продажних політолухів жовтих журноповій - ПОСІПАК і ПІДЛАБУЗНИКІВ доморощених і світових МАФІОЗІ .. Наснаги Допомогаймо Дітям та Онукам
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Видать у народа еще много элитных собак, которыми можно расплатиться за комуналку, осталось, раз еще до сих пор больше двадцати процентов готовы снова проголосовать за этих гениев.
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Про СН не стану говорить ( а то тут некоторым полыхнёт), но как же так-партия патриота Порошенко проигрывает рабиновичско-медведчуковскому зажопу (8.7% против 6,0%)?)))
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А что удивительного? От прослойки региональных избирателей в 40-45% еще осталось 15-20. Они же своего мнения о будущем страны не поменяли. Им в тайгу хочется.
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Це показує те, що на наступних виборах переможуть депутати "за смерть" і іх соратники "опоблок". Ці партії поповнять поліцаї із даунбаса. Зеля їх приведе до України. А ще буде шаленная пропаганда московії і цих партій. Лох з просмаленими мізками, що Петя все покрав, розчарувавшись у шахраях і бездарях "збенезелених" піде тільки до них. А всі патріоти і думающі залишаться у "ЕС". Їх також буде немало, бо молоді козлики і козочки, які рвали свої рубашки за Зе, спустяться на землю. Швабода і БЮТ не доберуть свій відсоток.За "Голос" і говорити не буду. У новий парламент нові морди вже не пройдуть з таким відривом,як у цей. Нарід хоч дурний, та все ж не до кінця.
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