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 Политика Украины
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Все про:ВР (24443) Стефанчук Руслан (128)

 В этом году Рада планирует принять медицинский и цифровой кодексы, - Стефанчук

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что одним из приоритетов Верховной Рады в 2020 году будет принятие новых кодексов и рекодификация старых.

Об этом депутат сказал на Форуме реформ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается, - вопрос децентрализации. Следующие вопросы - связаны с кодификацией, систематизация законодательства", - сказал Стефанчук.

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В частности, планируется принять кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках. Также в планах - пересмотр Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса о недрах.

Первый вице-спикер добавил, что Рада также планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе о труде, о медиа, о медиации, о групповом иске, об одноразовом декларировании активов физических лиц, о страховой медицине, о лоббировании и др.

В этом году Рада планирует принять медицинский и цифровой кодексы, - Стефанчук 01
В этом году Рада планирует принять медицинский и цифровой кодексы, - Стефанчук 02

Напомним, что на данный момент Верховная Рада рассматривает законопроект о рынке земли. Предыдущий кодекс - Избирательный - депутаты принимали больше двух лет. В первом чтении его проголосовали в ноябре 2017 года, а во втором - в июле 2019 года. После этого он был ветирован президентом Зеленским, и в итоге кодекс приняли в измененной редакции.

Источник: https://censor.net.ua/n3177666
 
 
 Топ комментарии
 
Только представьте,новой власти придется переделывать абсолютно все,куда сунули свои пятаки зелёные делетанты.
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Кароче - ВСЕ законы про ВСЁ будут рассмотрены!
Хук! Я сказал!
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Только представьте,новой власти придется переделывать абсолютно все,куда сунули свои пятаки зелёные делетанты.
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Пропоную оцього на фото зробити обличчям зе секти та слуг .
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Не побачив в тому переліку закона ПРО ЗБРОЮ... А решта... Ви зробіть так, щоб закони діяли, виконувались, а не лишались тіко на папері. А тоді вже дивіться та модернізуйте, переробляйте. А якщо закон не виконується, то хоч 100 разів його перепиши - він мертвим і лишиться
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Фактически установление фашистского режима.
В 2013-14 много протестующих кричали про фашизм, а мы не верили.
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Чим ми дитя не тішилось, аби не плакало. Ці дурникі стільки нароблять лиха в законодавстві, що наступній ВР прийдеться довго розгрібати це вонюче лайно.
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Кароче - ВСЕ законы про ВСЁ будут рассмотрены!
Хук! Я сказал!
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А "сексуальний" Кодекс коли приймать будете? Щоб було все у рамках закону - ЯК, КОЛИ, з КИМ, ДЕ, трахаться, тарифи, знижки, додаткові послуги були законодавчо визначені...
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