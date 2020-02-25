 Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщает издание Diario de Avisos.
Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии - прибыл на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.
Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах и третий - на территории всей Испании. Первым заболевшим на островах стал турист из Германии, отдыхавший на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока что он остается в карантинной зоне.
На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончались 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.
наши люди работают в Италии и ездят туда-сюда
Т.е. по вашему, если бы они переболели гриппом, а не короновирусом, то они тоже могли бы сказать - ну, все, переболели, вызываем эвакуатор в Украину - пофиг на какую-то там работу, контракты...
А как вы себе это представляете?
но лайнер как только освободят от туристов и экипажа стает на дезинфекцию (на сколько-то недель) и работать не будет...т.е по контрактам решение еще не принято (не до этого пока)
и члены экипажа на время санобработки лайнера имею право уехать или остаться (это будет регулироваться какими-то дополнительными договорами или еще как-то...)
Як в тому анекдоті, де дівчина купила на всі свої накоплені гроші брендові туфлі та сказала: помру голодна - але красива.
В случае разовой шары, если кто-то из-за тупости поддался панике и ввел карантин - ну штош, за тупость надо платить, тут грех не воспользоваться
И все, 14 дней отдыха в райском месте нашару. А потом написать Зеленскому в Пейсбуке что хочу эвакуироваться.