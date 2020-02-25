EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  7206  51
Материалы по теме:
Все про:вирус (362) Испания (510) COVID-19 (289)

 Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах

Власти Испании приняли решение закрыть на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса. Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщает издание Diario de Avisos.

Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии - прибыл на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах и третий - на территории всей Испании. Первым заболевшим на островах стал турист из Германии, отдыхавший на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока что он остается в карантинной зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончались 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.

Источник: https://censor.net.ua/n3177665
 
 
 Топ комментарии
 
отправить туда активистов из Н. Санжар . пускай и там окна в отеле побьют Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах - Цензор.НЕТ 1577
 показать весь комментарий
 
Наші люді по канарам нє єздіють.
 показать весь комментарий
 
А може тьотку в скафандрі?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
отправить туда активистов из Н. Санжар . пускай и там окна в отеле побьют Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах - Цензор.НЕТ 1577
 показать весь комментарий
 
 
не Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах - Цензор.НЕТ 2207 Ахметки самолет ... дамочек с быками забрать
 показать весь комментарий
 
 
нельзя люмпенов в цивилизацию пускать, они всю халявную хавку и бухло сожрут и выпьют, и в бассейне нагадят.
 показать весь комментарий
 
 
Турист - врач из Италии


наши люди работают в Италии и ездят туда-сюда
 показать весь комментарий
 
Проблема в том что китайцев много и они по всему миру шляются.
 показать весь комментарий
 
 
Но заразились же в Италии из-за китайцев. Так что китайцы наградили всех.
 показать весь комментарий
 
 
В країні епідемія, а врач шляється по курортам
 показать весь комментарий
 
А шо йому треба на Цензорі сидіти, як Лєнка-дохтарша?
 показать весь комментарий
 
 
украинцы (25 чел) из круизного лайнера Diamond Princess в Японии отказываются возвращаться в Украину (ссылаясь на контракт), это они так мягко прикрывают свой ужас перед Санжарми, наверное
 показать весь комментарий
 
 
Насколько я знаю, украинцы на лайнере не туристы, а члены экипажа.
Т.е. по вашему, если бы они переболели гриппом, а не короновирусом, то они тоже могли бы сказать - ну, все, переболели, вызываем эвакуатор в Украину - пофиг на какую-то там работу, контракты...
А как вы себе это представляете?
 показать весь комментарий
 
 
про контракт я так и сказал (и что не туристы - правда)
но лайнер как только освободят от туристов и экипажа стает на дезинфекцию (на сколько-то недель) и работать не будет...т.е по контрактам решение еще не принято (не до этого пока)
и члены экипажа на время санобработки лайнера имею право уехать или остаться (это будет регулироваться какими-то дополнительными договорами или еще как-то...)
 показать весь комментарий
 
Ерунду сморозил. контракт для моряка это не бумажка.
 показать весь комментарий
 
Коронавирус это биологическое оружие.Ищите кому выгодно задавить экономику Китая .Вариант только один.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И какой же это вариант?
 показать весь комментарий
 
 
крупные недостраны, играющиеся с оружием с минимальным или отсутствующими зараженными - Северная Корея и конечно же угрожающая всему миру *********, с "мы отправимся в рай, а остальные в ад"
 показать весь комментарий
 
Виновата Украина?) Там вчера министр рассказывал что теперь украинский бизнес займет свою нишу...
 показать весь комментарий
 
 
В Украине населения ,как в одном китайском городе .При всём желании Украина не заменит Китай
 показать весь комментарий
 
вы так евреев не любите? судя по нику - как не хорошо )
 показать весь комментарий
 
 
Пора снижать цены на авиа и лететь на спокойный отдых))))
 показать весь комментарий
 
 
За Сейшелы переживаю. Там наш монголоид девок топчет.. не цепанул бы
 показать весь комментарий
 
 
Он быстрей трипак цепанет, чем коронавирус Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах - Цензор.НЕТ 3323
 показать весь комментарий
 
 
Ну, тогда пожелаем ему в этом деле удачи.
 показать весь комментарий
 
Ну, якщо і помирати від страшної хвороби, то краще вже на якомусь райському острові.

Як в тому анекдоті, де дівчина купила на всі свої накоплені гроші брендові туфлі та сказала: помру голодна - але красива.
 показать весь комментарий
 
 
может ее какой врач спасет ,ну в последний момент,в туфлях та)))
 показать весь комментарий
 
 
разделим ваше желание - на два - отдыхать туристом или заболеть (ну а потом возможно вылечиться ) - а то так безапелляционно - я на их месте - вот не понятно и все - первое или таки второе)))
 показать весь комментарий
 
та можно и поболеть. Все равно 1 раз в год гриппом болеть, я в группу риска повышенной смертности не вхожу.
 показать весь комментарий
 
вы же, по жизни, против шары и шаровиков - будьте последовательны - как то так)))
 показать весь комментарий
 
Я против систематической шары, которая предоставляется регулярно и развращает население.
В случае разовой шары, если кто-то из-за тупости поддался панике и ввел карантин - ну штош, за тупость надо платить, тут грех не воспользоваться
 показать весь комментарий
 
((не будьте таким серьезным и перестаньте оправдываться ,тем более в интернете - а то с вами опять придется,рассказывать ,некоторым зебилам ,шо такое реальная жизнь - за кардоном))
 показать весь комментарий
 
 
"За чий рахунок банкет?" (с). Пару-трійку тижнів пожити на Канарських островах навіть дуже не кисло.
 показать весь комментарий
 
как в Турции на Егейском побережье - фактически - один к одному
 показать весь комментарий
 
вы наверное, за зеленского, не голосовали - по этому у вас и не прошла - эпоха бедности - печалька))
 показать весь комментарий
 
Я в Турцію не їздив не тому що грошей нема, просто так склалось. Знайомі, які підтримували зеленського багатші не стали.
 показать весь комментарий
 
 
Власти Испании приняли решение закрыть на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе, а свободные номера еще остались, плюс бесплатный трансфер, сперва спасать, потом спасаться, и все на шару.
 показать весь комментарий
 
Надо срочно купить билет на Мальдивы в 1 конец и арендовать там самый дорогой отель на 1 день. Там покашлять, вызвать врача и сказать что с китайцами неделю назад пообщался.
И все, 14 дней отдыха в райском месте нашару. А потом написать Зеленскому в Пейсбуке что хочу эвакуироваться.
 показать весь комментарий
 
 
собаки берите - а то забудете торопясь)))
 показать весь комментарий
 
 
не, надо там купить, шоб еще потом месмяца 2 собирать документы и все это время жить нашару. А лучше какую-то краснокнижную обезьянку прикупить, с которой в Украину не впустят в принципе, и остаться там навсегда, время от времени изливая свои страдания в Пейсбук.
 показать весь комментарий
 
 
тогда, в инстаграме свой канал и прямой путь в блогеры))))
 показать весь комментарий
 
Повезло им. Отдохнут на шару за счет заведения лишний месяц
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх