 В некоторые законодательные акты проникли лоббистские нормы, которые нужно вычищать, - "слуга народа" Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на Форуме реформ в Киеве.
"За период функционирования Верховная Рада IX созыва успела принять более 100 законодательных актов. Все ли из них были успешны? Все ли достигли цели? Бесспорно, нет ", - отметил Стефанчук.
Он сказал, что в некоторые законодательные акты "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать.
напринимали херни, которую большая половина не читала вообще, а остальная половина только на уровне заглавия... турборежимить - это быстро кнопки нажимать???
Ну як що так сказали зі СЛУГИ УРОДА, то мабуть так і є
Имя!