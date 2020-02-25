 В некоторые законодательные акты проникли лоббистские нормы, которые нужно вычищать, - "слуга народа" Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на Форуме реформ в Киеве.

"За период функционирования Верховная Рада IX созыва успела принять более 100 законодательных актов. Все ли из них были успешны? Все ли достигли цели? Бесспорно, нет ", - отметил Стефанчук.

Он сказал, что в некоторые законодательные акты "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать.

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