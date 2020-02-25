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 В некоторые законодательные акты проникли лоббистские нормы, которые нужно вычищать, - "слуга народа" Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук признал, что не все принятые законопроекты "Слуги народа" были успешными, а в некоторых из них есть лоббистские нормы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на Форуме реформ в Киеве.

"За период функционирования Верховная Рада IX созыва успела принять более 100 законодательных актов. Все ли из них были успешны? Все ли достигли цели? Бесспорно, нет ", - отметил Стефанчук.

Он сказал, что в некоторые законодательные акты "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3177663
 
 
 Топ комментарии
 
Случайно так проникли, подложили наверное.
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Стоимость только табачной поправки Дубинского -- минус 3 млрд с бюджета.
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Стоимость только табачной поправки Дубинского -- минус 3 млрд с бюджета.
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Ай-ай-ай-яйййййй!!! И как же они проникли то? Кто вносил, кто марадьёрский лоббист? Сознавайся Стефанчук!!!
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Случайно так проникли, подложили наверное.
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И как же это они проникли, учитывая то, кому принадлежит ЗЕ и СН?
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ой...а как же они туда проникли? чего ж их не вычистили еще на подходах?
напринимали херни, которую большая половина не читала вообще, а остальная половина только на уровне заглавия... турборежимить - это быстро кнопки нажимать???
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Затєвают вот єту вот бєнєфобію? До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 6625 Бо єдиним, чиї інтереси лобіюються останні 9 місяців - бородата бабця Бєня... Бідний віслючок: в його дупі так часто змінюється рука хазяїна, що він вже може й кайф від цього отримувать! До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 6625
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А як вони туди "проникли" ця жирна свиня навіть не здогадується???
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Он сказал, что в некоторые законодательные акты "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать. Источник: https://censor.net.ua/n3177663

Ну як що так сказали зі СЛУГИ УРОДА, то мабуть так і є
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гамадріл вирішив сьогодні виглядати дуже розумним?
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свынарчук рассказывает про лоббистские нормы. случайно не те, от принятия которых в турборежиме, бюджет потерял 15 лярдов и тысячи рабочих мест? ай дубинский, ай да сукин сын. неплохо заработал на переделе табачного рыка.
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До сраки ваше вичищання. Хто буде компенсувати втрати ?
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