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Все про:грипп (467) Минздрав (2215)

 С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине умерли 38 человек

В Украине с начала эпидсезона, октября 2019 года, от осложнений гриппа скончались 38 человек.

Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине с начала эпидсезона (октябрь 2019) зарегистрировано 38 летальных случаев, подтвержденных методом ПЦР", - сообщает центр.

Во Львовской области зарегистрированы три летальных случая среди взрослых – это две женщины возрастом 64 и 66 лет и мужчина 78 лет.

"Заболевшие обратились за медицинской помощью на третий-четвертый день заболевания. Состояние осложнялось наличием других заболеваний – сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", – сообщили в центре.

Сообщается, что с 17 по 23 февраля в области на 1644 случая уменьшилось количество заболевших ОРВИ. Общее количество новых пациентов составило 14 052 человека.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177662
 
 
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Прекрасный пример манипуляции данными!

"зарегистрировано 38 летальных случаев, подтвержденных методом ПЦР" - при том, что проверяли ТОЛЬКО на грипп.

А сколько в целом умерло людей с симптомами ОРВИ? Наверняка в три раза больше. Но о ни вам никто не расскажет.
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А это вы хорошо подметили! Совок продолжается....
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Ну лишь бы не коронавирус, как любят у нас говорить. А теперь подсчитайте процентное соотношение смертности от обычного гриппа и коронавируса и аху*ейте. И ето даже я уверен заниженные цифры от наших врачей которые любыми методами пытаются скрыть свою некомпетентность и халатность в лечении.
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