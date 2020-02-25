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 Политика Украины
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Все про:Литва (1375) реформы (3481)

 Некоторые реформы тяжело объяснить общественности, хотя они важны для будущего страны, - МИД Литвы призвал к консолидации в Украине всех заинтересованных в изменениях

Все стейкхолдеры в Украине должны быть консолидированы для поддержания процесса реформ в Украине, заявил посол по особенным поручениям министерства иностранных дел Литвы Ричардас Дягутис.

"Некоторые реформы тяжело объяснить республике. Хотя в далёкой перспективе они важны для будущего страны... В этих условиях очень важно, чтобы все стейкхолдеры были консолидированы в поддержании повестки дня реформ через диалог и партнерство", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дягутис подчеркнул, что Литва ценит близкое сотрудничество с украинским правительством и Верховной Радой в подготовке конференции по реформам в Украине, которая пройдет в Вильнюсе 7 июля, а также общие усилия международного сообщества и украинского гражданского общества, чтобы обеспечить продолжение, стабильность и последовательность реформ в Украине.

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"Литва совместно с Украиной будет принимать четвертую конференцию по реформам в Украине в Вильнюсе 7 июля этого года. Мы считаем предстоящую конференцию ежегодным собранием для Украины, чтобы поразмышлять над результатами первого года после выборов при помощи презентации достижений в процессе реформ, а также приоритетов и плана действий имплементации на протяжении 2020 года", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3177661
 
   
 Топ комментарии
 
Так Голодомор у 32-33 роках теж можно назвати реформою сільського господарства.
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Їм із здалеку звісно видніше. А нам видається , що всі рехвормиЗєсранців направлені виключнона концентрацію влади в руках Зєйла та на геноцид українців.
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у нас среди стейкхолдеров много пропукеров и лохтынов.....
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Так Голодомор у 32-33 роках теж можно назвати реформою сільського господарства.
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Їм із здалеку звісно видніше. А нам видається , що всі рехвормиЗєсранців направлені виключнона концентрацію влади в руках Зєйла та на геноцид українців.
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Ну если сравнить уровень жизни в Литве и в Украине то да им виднее.
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у нас среди стейкхолдеров много пропукеров и лохтынов.....
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Парашанка заинтересован только в корыте, от которого его отогнали. Какая тут консолидация со Свыном!
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Хотим жить в Украине не совковой, а в европейской? Но не менять не получиться.
Менять надо все в буквальном смысле этого слова! Все институты власти! Во время войны!
Как бы все здание не рухнуло во время этих переделок! И враги не помогли Украине рухнуть. Поэтому тут надо подходить с умом.
Взять тут же таможню в 2019. Разваляли. Разогнали. Недополучение бюджетом 50 млрд грн!
Где эти деньги - надо спрашивать с СБУ, НАБУ и ДПУ! Но эти структуры тоже все при делах и квартирах на Лесе Украинки.
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Sutki liubyte pro dotaciji.77% liudej dovolni zyznej sto imejet teper po oprosu,eto ne tak uz malo.Za 680 evro mesiac nikto nexocet rabotat takze po oprosu,minimum xotiat 900 evro
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А можно пример такой реформы? Лично я вот не вижу не одной реформы которую трудно объяснить.
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