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 Общество, За рубежом
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Все про:опрос (1824) Россия (75021) Левада-Центр (71)

 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра"

Три четверти россиян (75%) считают, что стране нужен "сильный и властный руководитель".

Об этом говорится в результатах опроса "Левада-центра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости".

Среди респондентов 49% считают, что сильная рука нужна постоянно (снижение на 9 п. п. после максимума в ноябре 2018 г.), а еще 26% – что иногда, например сейчас (22% в 2018 г., максимум в 46% был в марте 2014 г.). Доля тех, кто говорит, что передачи всей власти одному человеку "ни в коем случае нельзя допускать", выросла с 18 до 22%.

При этом 59% респондентов уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% – что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть "народной". Наконец, только 19% опрошенных имеют "довольно ясное представление" о том, куда движется страна, у 40% оно "довольно смутное", а у 23% – нет никакого.

Сильная рука – стержень нашей политической культуры, запрос на нее указывает на усиливающийся авторитаризм, поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков: "В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости – в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг доверия россиян к Путину за два года снизился почти вдовое до 35%, - опрос "Левада-Центра"

Установка на сильного лидера связана с критичным отношением к власти, указывает российский социолог: "Доля тех, кто говорит, что власти нет дела до народа, в сумме составляет в разные годы от 74 до 88%. И это взаимосвязанные вещи. Люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию. Наша партсистема фиктивна и не артикулирует интересы людей, поэтому у них и нет представления, куда движется страна. Желание сильной руки возникает из-за дезориентации и недовольства людей властью и их надежды на лидера, который может обеспечить справедливость распределения и как-то укоротить бюрократию".

Правда, это не столько реальный лидер, сколько мифологизированное представление об отце нации, добавляет Гудков: "Такова особенность нашей политической культуры – сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью".

В массовом сознании есть устойчивое представление о том, что, когда у страны сильный лидер, вне зависимости от типа политсистемы она развивается, о людях заботятся и все идет хорошо, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества РФ Константин Костин: "Под сильной рукой подразумеваются не массовые репрессии и другие людоедские истории, а именно наличие решительного лидера. При слабом лидере все всегда заканчивается кризисами".

Претензии же к власти традиционны как для России, так и для западных демократий, указывает эксперт: "Люди считают, что чиновники работают на себя, не учитывают интересы народа. Это вписывается в антиэлитные настроения, которые сильны на Западе и появились в России".

Противоречия между желанием сильной руки и претензиями к властям тоже нет – это "старая история про хорошего царя и плохих бояр", отмечает Костин: "Антиэлитный тренд в России как раз и смягчен за счет сильного правителя, который в кризисные моменты может заставить чиновников работать в интересах людей".

Источник: https://censor.net.ua/n3177660
 
 
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Примерно то же самое считают порохоботы. Но так как российских ватников 75%, а пороховатников всего 8% - то на раисси уверенно выбирают путина, а в Украине порошенко пролетает с треском.
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Дивна логіка - сходи до психіатра. 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 9381
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ну там большинство - это рабы и потомки вертухаев, с ними-то как раз все понятно, а наши-то 73 % откуда?
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100% … причём не один, а пару десятков, для каждого региона отдельно.
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"Вот приедет барин, барин нас рассудит", даремно там кріпацтво відмінили.
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Тільки там керівник власний, а у нас припіжженний. 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 9968
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та не...нам прикольный и веселый, чтоб и по фонтанам бегал и шаурмя жрал...))))
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Але обидва ******* показувати пузікі - від цього жіноцтво пісяється від щастя. 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 4688
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Только пару недель назад посчитали что рейтинг туПина опустился до рекордных 36%...
Видно все считают по разным методикам....кто в попугаях...кто в миллиметрах.
Забавно наблюдать этот балаган...
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надо им вернуть вернуть ГУЛАГ, НКВД, «воронки», расстрельные списки..
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Опрос респондентам:
Вы дурак и вам не нужен сильный и властный руководитель?
Да Нет
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Каждый десятый гражданин России заявил, что при разных обстоятельствах к нему применяли пытки силовики. Однако почти 30% россиян не видят в этом такой проблемы и выступают против запрета пыток.

Более того, значительное количество россиян убеждено, если запретить насилие во время задержаний или допросов, то это значительно снизит статистику раскрытия преступлений. Таковы результаты опроса "Левада-центра
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А знаєте що спільного між Україною і рф - і там і там при владі Вовки з вавками.
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Абсолютно пихуй, что там в их курятнике происходит
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Ну да,слабому РУКУ НЕ ПРИЯТНО ЦЕЛОВАТЬ,а ещё и выгибаться до колен сЦаря 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 1601
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т.е им нужен?...как бы ото что есть - старое чмо - вам уже и не сильный и не властный? )))
ну остается только каДырка... ото и властное и жадное и хитрое и багатое и...такое как надо!))
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