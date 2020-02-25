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 Политика Украины, Общество
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Все про:демократия (459) экономика (3554) Гончарук_Алексей (742)

 Главное достижение Украины за последние 10 лет - демократия, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас главная задача государства - трансформировать украинскую экономику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в Киеве на Форуме реформ: на пути в Вильнюс.

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летия является демократия, и как демократия мы уже состоялись, Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", - отметил Гончарук.

Теперь, по его словам, задача государства - трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство. "Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала", - отметил он.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусировано на развитии экономики.

"Я уверен, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177658
 
 
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Ты то сюда, каким боком, обсос самокатный? Впрочем именно демократии и благодаря ЗеДятлам, вы и пришли к власти. Бездари, тупицы и просто мудачные подонки.
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А це ж виходить що демократія ще при Овочеві почалась!
Тож виходить Овоч в Ростов не сам втік, а його туди заслали демократію в Кацапстані просувати... Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3657
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Поскромничал,а мог бы сказать,что это он главное достижение вместе с осликом.
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10 лет на самокате что ли ехал что бы нам это сказать..
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Як раз 10 років тому назад демократія закінчилась.
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Вот только в незрелом обществе демократия скатывается к охлократии. Что мы и наблюдаем.
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так то оно так , но хотелось бы не только свободно гавкать но и иногда и покушать Главное достижение Украины за последние 10 лет - демократия, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3998
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Перепутать МАХРОВЫЙ ОЛИГАРХАТ с демократией!
Ты вообще учился хоть где то?
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Неофеодалізм кучмівського зразка демократією назвати навряд можна..
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отето открітие....сам Капитан Очевидность аплодирует стоя)
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А главное достижение последних пяти лет - магазины Рошен на каждом шагу! Страшно вспомнить, а ведь когда-то торт Киевский можно было купить только в избранных магазинах, выстояв большущую очередь рано утром, и давали всего по одному торту в руки.
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Вот это парень сделал открытие, пора подумать о Нобелевской.
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Причиною падіння рейтингу Зеленського стала його постійна брехня

Теперь все его ослы квартала 95 у власти стали брехать...его дудку
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или щупайте кирпич и не морочте мине голову, тоже нашелся, посмотрите... таки умные все стали...
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Особенно первые 4 года последних 10 лет... демократия возникла, когда демос вышел с протестами на Майдан... даже не при Мямле с бджолами... мой отсчет в "моей голове" начался с конца 13го года...
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Да никакой демократии нету,это всё лапша на уши.
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Да если 10 лет отнять то при кАзле Янеке как раз в это время демократия по понятиям зека Янека была до Майдана.
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