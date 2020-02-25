 Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

Соответствующее постановление одесского суда обнародовали под постом Украинского кибер альянс о проведении обыска, передает Цензор.НЕТ.
Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия. Перевезий на странице в Facebook подтвердил информацию об обысках.
Согластно постановлению суда активистов подозревают якобы во взломе табла Одесского аэропорта и вывода на него надписи "F#ck you Gretta". Обыск санкционирован постановлением одесского суда. Основанием для следственных действий стала статья 361 Уголовного Кодекса Украины - "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".
Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.
Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".
В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.
В 2017 году был обнародован документальный фильм об операция украинского киберальянса.
Активисты из команды Украинский киберальянс (UCA), известны по взлому переписки из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.
радєтєлі за Україну...
Підтримаємо кібер-воїнів і скажемо - "Fuck you Gretta" і решті кліматичних "борцунів" та роздовбаїв!
Если она - полностью поддерживаю взломщиков!
Не могу с ними не согласиться.
Короче, зеленьіе нашли повод запрессовать взломщиков почтового ящика их друга кремлевского Суркова.
Про бениного Ткаченко и Ко, организовавших прослушку премьера! Украиньі рябошапка, аваков, венедиктова уже и не вспоминают.