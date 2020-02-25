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Все про:обыск (1438) Нацполиция (10996) кибербезопасность (377)

 Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

Обыски у активистов и сооснователей общественной организации "Украинский кибер альянс" проходят в связи с подозрением в возможной причастности к взлому табло Одесского аэропорта и размещению на табло надписи "F#ck you Gretta".

Соответствующее постановление одесского суда обнародовали под постом Украинского кибер альянс о проведении обыска, передает Цензор.НЕТ.

Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия. Перевезий на странице в Facebook подтвердил информацию об обысках.

Согластно постановлению суда активистов подозревают якобы во взломе табла Одесского аэропорта и вывода на него надписи "F#ck you Gretta". Обыск санкционирован постановлением одесского суда. Основанием для следственных действий стала статья 361 Уголовного Кодекса Украины - "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

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Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи F#ck you Gretta 01
Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи F#ck you Gretta 02

Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был обнародован документальный фильм об операция украинского киберальянса.

Активисты из команды Украинский киберальянс (UCA), известны по взлому переписки из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.

Источник: https://censor.net.ua/n3177656
 
 
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Довбана Грета і до нас дісталась
Підтримаємо кібер-воїнів і скажемо - "Fuck you Gretta" і решті кліматичних "борцунів" та роздовбаїв!
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одна невменяемая школьница из Швеции свихнутая на экологии . придумала себе отмазку что бы прогуливать уроки Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 7163
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причем отнял собственный папаша который таскает ее по всем экологическим тусовкам
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так ведь, приказано Гретту любить, кто не любит Гретту - тот якобы позорит Украину
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Как и ожидалось, высосаная из пальца хрень в виде постановы "независмого" одесского суда, в котором основания для обыска - "показания свидетеля", а имени того самого "свидетеля" не называют.
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Довбана Грета і до нас дісталась
Підтримаємо кібер-воїнів і скажемо - "Fuck you Gretta" і решті кліматичних "борцунів" та роздовбаїв!
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Это хулиганство, как и все остальные взломы.
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Но для проведения обысков нужны веские основания, которых нет в постанове.
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А,чом непідозрювати вбиральницю тьотю, скажимо, Дашу Судіська маячня повинна бути обмежена Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 4134 Понабирали пацієнтів палати намбе 6
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Обмежити судівський кретинізм палатою N6 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 6843
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Грета - это, часом, не так "климатическая" дура, что выступала в ООН?
Если она - полностью поддерживаю взломщиков!
Не могу с ними не согласиться.
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приплыли..., будут сидеть, как "убийцы" Шеремета, власти зачищают несогласных с политикой примирения и предательства... и демонстрируют остальным, чтобы не высовывались...
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Здавалося б, Грета ж не в Зе-команді, а все одно прийшли з обшуком. За ЗЛН - ПНХ тоді мабуть зразу в СІЗО саджатимуть...
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Плохо вериться, что из-за Гретты. Видимо спецслужбам РФ нужны данные об этой организации, теперь, посредством инвазии через новую власть пророссийских "решал", это осуществляется: с кем, когда, что и про кого накопали. Когда что-то накопают те же крысы и сольют инфу маскалям. Кроме того, сами эти "решалы" бояться, что их расшифруют. Судя по распоясавшемуся поведению всяких Портновых и прочих портянок Пыни - это их наводка. Кому, ***, нужна Гретта? Это мое ИМХО.
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Страшнейшее преступление.
Короче, зеленьіе нашли повод запрессовать взломщиков почтового ящика их друга кремлевского Суркова.

Про бениного Ткаченко и Ко, организовавших прослушку премьера! Украиньі рябошапка, аваков, венедиктова уже и не вспоминают.
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какая-то отмазка не очень... не смогли ничего другого придумать, ведь тут явно недостаточно оснований для обыска
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