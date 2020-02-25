 Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

Соответствующее постановление одесского суда обнародовали под постом Украинского кибер альянс о проведении обыска, передает Цензор.НЕТ.

Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия. Перевезий на странице в Facebook подтвердил информацию об обысках.

Согластно постановлению суда активистов подозревают якобы во взломе табла Одесского аэропорта и вывода на него надписи "F#ck you Gretta". Обыск санкционирован постановлением одесского суда. Основанием для следственных действий стала статья 361 Уголовного Кодекса Украины - "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

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Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был обнародован документальный фильм об операция украинского киберальянса.

Активисты из команды Украинский киберальянс (UCA), известны по взлому переписки из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.