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 Политика Украины
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Все про:Газ (9282) Данилов (79) Россия (75021)

 Данилов о России: "Мы еще увидим ее развал"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россия сейчас находится в сложном положении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Лига.net.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами.

"Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держатся не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от цен на нефть и газ, а также влияния коронавируса на Китай.

"Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - резюмировал Данилов.

Напомним, в интервью в 2007 году Данилов говорил, что Россия развяжет войну против Украины: на Донбассе - за энергоносители, в Крыму - потому что Черноморский флот из Севастополя не уйдет.

Источник: https://censor.net.ua/n3177654
 
   
 Топ комментарии
 
Надо строить своё, а Россия... чего о ней вспоминать.
Не, мы, конечно будем рады.

То-то праздник будет
Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 4107
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Но не с реваншиской и миротворческой Зе командной. Та ещё когда на лбу написано: совок, тупость, безнадёга.
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пока же кацапы ведут... и это - благодаря мудрому предвиденью 73% одаренного населения.
Прошу:
https://youtu.be/PeA_YoKG1ck

И поедет ослик на трибуну могилы вождя мироваго пролетарьята. И будет ослиной головой кивать, приветствуя колонны впопучленцев из ДыРы... а куда деваться??? Принимать со всех сторон, так принимать...
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Данілов хоче до кінця року ВСТИГНУТИ повернути контроль над державним кордоном. ВСТИГНУТИ, це коли ти вже почав повертати контроль, але можеш не встигнути, а коли у нас намагаються прорвати лінію фронту то це просто знущання.
Колаборанти.
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Но не с реваншиской и миротворческой Зе командной. Та ещё когда на лбу написано: совок, тупость, безнадёга.
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а в лучшем случае на лбу: постсовок, наивняк
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находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с, название страны поменять и тоже один в один подойдет.
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... сказав громадянин СРСР в 1985 році.
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Надо строить своё, а Россия... чего о ней вспоминать.
Не, мы, конечно будем рады.

То-то праздник будет
Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 4107
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Вот в Сирии - да . Там за каждые сутки 1 селение освобождают от путина хла.
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"Эта зелень богата белком и железом....
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судя по кремлёвской движухе последних времён, может и такое быть. но годик есчо у ***** есть.
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пока же кацапы ведут... и это - благодаря мудрому предвиденью 73% одаренного населения.
Прошу:
https://youtu.be/PeA_YoKG1ck

И поедет ослик на трибуну могилы вождя мироваго пролетарьята. И будет ослиной головой кивать, приветствуя колонны впопучленцев из ДыРы... а куда деваться??? Принимать со всех сторон, так принимать...
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"... проблеми України почалися з 12 липня 2019 року, коли він (Єрмак - ред.) підписав з Сурковим протокол, де Україна вперше взяла на себе зобов'язання змінювати Конституцію, приймати формулу Штайнмаєра, рухатися до приєднання до ОРДЛО", - заявив він.

Ці зобов'язання, за даними Піонтковського, мають бути виконані українською стороною до 9 травня цього року.

"Один з подарунків до путінського святкування "Побєдобесія" - це повна капітуляція України, яка намічається на квітень. Від Єрмака і Зеленського чекають виконання їхніх так званих зобов'язань, які не мають абсолютно ніякого відношення до Мінської угоди", - зазначив політолог
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козломордые ну а шо? =)))
Скрепно и духовно:
Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 2506

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Ну да,вот Зе на 9мая постоит на могильнике и капут *********
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тоже опция... но вот китайцы как-то без его помощи залетели...
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Значит у них ещё есть шанс спастись,а вот итальянцам не позавидуешь.
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то це я шо, корейску опанував? Вільно читаю...
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а чого нас повинно хвилювати вподобання пересічного громадянина? якщо президент дозволяє заглядати собі в очі *****, вітати його з днем валентина, виконувати його примхи.... то чому вимагати і тицяти пальцем у колишніх? все, вже натицяли, отримали владу - керуйте, керовники хєрові, танці сина Порошенка не найбільша проблема країни, є нагальніші питання на які ТЕПЕРІШНІЙ президент просто забив.
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ОНО ещё не научилось маскироваться под патриота!
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Религия-это по национальным республикам может иметь место.А сами кацапы и религия-это понятие несовмемтимое.
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Религия-это по национальным республикам может иметь место.А сами кацапы и религия-это понятие несовмемтимое.
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