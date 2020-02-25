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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11647) коррупция (7623) Гончарук_Алексей (742)

 Гончарук: В правительстве коррупции нет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверяет, что в Кабинете министров нет коррупции.

Об этом он заявил на Форуме реформ, который проходит в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", - отметил Гончарук.

Премьер считает, что министры не имеют "такого недостатка" как коррупция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году планируем провести международный аудит Пенсионного фонда. Надо разобраться, что там происходит, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3177653
 
 
 Топ комментарии
 
А международные институции и факты говорят, что есть. Кто-же тогда врет?
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Ага, и авяков резко стал честный и не кооуппированый, ололошка
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Тандем Лісапєта плюс Самоката, показує чудові результати для Пуйла. Що трохи і якщо ЗЄсранци покеруть і надалі, все само собою рухне.
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Гончарук дурень чи просто під дурня косить? Гончарук: В правительстве коррупции нет - Цензор.НЕТ 249
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Он не косит!
Посмотрите на него повнимательней - он ничего не умеет делать, даже косить...
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да мне насрать на голубых, но там же ясно
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Если как он говорит что коррупции нет, то это значит что с ней и бороться никто не собирается, а зачем как её нет.
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Новая фантазия от автора сказки 40% роста ВВП.
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А международные институции и факты говорят, что есть. Кто-же тогда врет?
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Ибо коррупция - это финансовые процессы, которые проходят БЕЗ ТВОЕГО УЧАСТИЯ.
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Внимательнее проанализируйте смысл формулировки. Можновладци способны бороться только с той коррупцией, в которой не участвуют. Та, в которой участвуют - таковой не считается. Она называется бизнесом, финансовыми процессами, реформами и инвестированием.
Это косвенно подтверждает и не вполне далёкий Премьер. Потому, что утверждение об одной из самых коррумпированных стран в ойкумене с кристально чистым правительством - это оксюморон.
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Ага, и авяков резко стал честный и не кооуппированый, ололошка
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Вот в это могу поверить, у них ума на это не хватает.
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считает, что министры не имеют "такого недостатка" как коррупция, ее не надо бояться она прийдет незаметно, и с ней уже не захочется раставаться никогда.
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Ну так, якщо ніхто нічого не робить, звідки корупція.
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а то шо Козаков закупили по 10 лямов вместо 7-ми, то нисчитаица.
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Ото,й,ніяк незрозуміло,як при,її, відсутності маємо повністю корумповане 'Правітєльство' Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 518
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ограничте ему потребление порошка
или просто запретите булькать в слух))))
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Коррупции нет, а коррупционеры есть.

- Ну шо, выполол грядку картошки? - Ни одного сорняка! - Твою мать! А где картошка?
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он листок перепутал,это для Квартала шутка была
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Не в теме что дядьки делают, которые его туда поставили
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«А я вот взяток не беру! ... Так Вам никто и не даёт, у Вас должность не хлебная… Вот кабы бы Вам давали, а Вы не брали…»
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ТА ТИ ШО!?!?!? Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 7413 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 3903
Такі нема? Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 3547
А где слайды за 84 000 гр.? Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 7442
Куда уже ушли 1,221 млрд. гривен (из 18.779 млрд, что на счетах аппарата СНБО, как юрлица)? Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 4520
И именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" алкаша и мудака Сивохо, кстати совершенно не предусмотрены бюджетом. Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 7442
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Алё! Если есть коррупция на местах, значит её кто-то покрывает сверху, прямо в Кабмине. Лучше молчите и езжайте на обсервацию ВСЕ, лет так на пятьдесят.
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Прикидывается дурачком.
Дядя, а где деньги???
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это говорит тот, кто вчера заявил что в Украине 2000 больниц готовы к приему больных короновирусом, тогда как в Укриане насчитывается не более 1700 больниц. вы ему верите?
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"Гончарук: В правительстве коррупции нет"

И?

Где же сотни миллиардов НЕ УКРАДЕННЫХ долларов?

Не верите? Читайте правдивые разаблачения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Кpащe прuсядьтe! В Україні прoтягoм 5 рoкiв бyлo вкрaдeнo пoнaд 100 мiльярдiв дoлaрiв, і вcі ці кoштu знаходяться-порохоботв
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Если как он говорит что коррупции нет, то это значит что с ней и бороться никто не собирается, а зачем как её нет.
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звичайно в уряді корупції нєт. вона в саунах, бдсм-клубах та в інших місцях поза засіданнями самокатної піонерії.
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Простой пример коррупциив кабмине: "Пашинский отметил: Этим решением фактически блокировалась закупка 40 автомобилей "Козак" по цене 8 млн. 400 тыс. грн., Поскольку были сомнения в объективности их цены. Да и не считали, что на тот момент закупка этих машин была актуальной для поднятия обороноспособности нашего государства.
После того, как мне удалось выйти на свободу после сфальсифицированных обвинений, которые мне были предъявлены ГБР, я из журналистских расследований с удивлением узнал, что уже новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку 50 авто "Козак" уже по цене 9 млн. 400 тыс. грн. в декабре. Из того же журналистского расследования я узнал, что автомобили "Варта" закупались по цене 6 млн. 900 тыс. грн. Обращаю внимание, что разница на данном контракте составляет 125 (!) млн. грн. убыткам государственного бюджета. https://censor.net.ua/news/3177591/my_otkazalis_soglasovyvat_pokupku_broneavtomobileyi_kozak_po_84_mln_a_seyichas_minoborony_pokupaet_ih
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Лучше расскажи про наполнение бюджета, ходят слухи что там полная жопа.
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Когда правительство держится только на верности президенту - это и есть самая настоящая коррупция.
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Леха, по чем нынче берут за устройство на работу на вакансию в твое правительство, составь Прайс -лист и на сайт свой выставь...поржом о коррупции-нет... Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902...и победа в "конкурсе" - сколько и кому нести? Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902..и нужный олигархам законы- по чем?.. Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902 Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 8902
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По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана.
Вы не знаете ни одной цифры в каком состоянии находится экономика ... Мне кажется, что наше государство и население на самом деле под большой угрозой.

Почему вы скрываете информацию, что для того, чтобы скрыть дыру в бюджете в 120 млрд грн в четвертом квартале 2019 года, вы приняли решение об увеличении до 90% отчислений от прибыли государственных предприятий? Вы понимали, что вы забираете все оборотные средства из государственных предприятий? Этим толкаете их к банкротству, подталкиваете к дальнейшему разорению.
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Я собираю деньги чтоб свалить... В Украине Укрзализныця НЕ ДЛЯ перевозки народа и грузов, Укрпошта НЕ ДЛЯ доставки почты, Нафтогаз НЕ ДЛЯ поставки газа народа, эти компании созданы просто для себя и поддерживается правительством для своих зарплат...Победить их - лишь уехать
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