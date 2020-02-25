"Гончарук: В правительстве коррупции нет"

Об этом он заявил на Форуме реформ, который проходит в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", - отметил Гончарук.

Премьер считает, что министры не имеют "такого недостатка" как коррупция.

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