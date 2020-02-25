"Гончарук: В правительстве коррупции нет"

Об этом он заявил на Форуме реформ, который проходит в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", - отметил Гончарук.
Премьер считает, что министры не имеют "такого недостатка" как коррупция.
Посмотрите на него повнимательней - он ничего не умеет делать, даже косить...
Это косвенно подтверждает и не вполне далёкий Премьер. Потому, что утверждение об одной из самых коррумпированных стран в ойкумене с кристально чистым правительством - это оксюморон.
или просто запретите булькать в слух))))
- Ну шо, выполол грядку картошки? - Ни одного сорняка! - Твою мать! А где картошка?
Такі нема?
А где слайды за 84 000 гр.?
Куда уже ушли 1,221 млрд. гривен (из 18.779 млрд, что на счетах аппарата СНБО, как юрлица)?
И именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" алкаша и мудака Сивохо, кстати совершенно не предусмотрены бюджетом.
Дядя, а где деньги???
И?
Где же сотни миллиардов НЕ УКРАДЕННЫХ долларов?
Не верите? Читайте правдивые разаблачения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кpащe прuсядьтe! В Україні прoтягoм 5 рoкiв бyлo вкрaдeнo пoнaд 100 мiльярдiв дoлaрiв, і вcі ці кoштu знаходяться-порохоботв
После того, как мне удалось выйти на свободу после сфальсифицированных обвинений, которые мне были предъявлены ГБР, я из журналистских расследований с удивлением узнал, что уже новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку 50 авто "Козак" уже по цене 9 млн. 400 тыс. грн. в декабре. Из того же журналистского расследования я узнал, что автомобили "Варта" закупались по цене 6 млн. 900 тыс. грн. Обращаю внимание, что разница на данном контракте составляет 125 (!) млн. грн. убыткам государственного бюджета. https://censor.net.ua/news/3177591/my_otkazalis_soglasovyvat_pokupku_broneavtomobileyi_kozak_po_84_mln_a_seyichas_minoborony_pokupaet_ih
Вы не знаете ни одной цифры в каком состоянии находится экономика ... Мне кажется, что наше государство и население на самом деле под большой угрозой.
Почему вы скрываете информацию, что для того, чтобы скрыть дыру в бюджете в 120 млрд грн в четвертом квартале 2019 года, вы приняли решение об увеличении до 90% отчислений от прибыли государственных предприятий? Вы понимали, что вы забираете все оборотные средства из государственных предприятий? Этим толкаете их к банкротству, подталкиваете к дальнейшему разорению.