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 Политика Украины
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 Если РФ возвращает Крым, вода пойдет туда сразу, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Россией Крым.

Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net. сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, с политической точки зрения это также невозможно.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя", - сказал он, комментируя точку зрения по вопросу воды председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Читайте также: На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/n3177651
 
 
 Топ комментарии
 
готовятся к подаче воды..продадут канал и баста..
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«Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну» ~ Черчилль
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заманали с той водой,у них же море есть с мостом,в чем собственно проблема?!
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готовятся к подаче воды..продадут канал и баста..
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"если в крым пошла вода, значит данилов.....?"
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Данилов иди в жопу !!! Ваши гавновбросы слуги уже поднадоели -- тошнит реально . пустите воду вот она вас и смоет нах
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заманали с той водой,у них же море есть с мостом,в чем собственно проблема?!
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що означає повертає? Виводить свій флот, забирає до біса своїх людей і от тоді повертає. Але це фантастика, тому тут треба реальні кроки і не така влада яка в нас була і тим більше яка є.
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Возврат Крымы будут после распада московии.Но с такой властью, ещё вопрос кто распадётся раньше.
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"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно".Источник: https://censor.net.ua/n3177651

этот поадекватнее Арахамии и прочих там, это старый русофоб из луганска
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«Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну» ~ Черчилль
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Россия прекрасно знала, что она берёт. Сухой остров без воды. И брала она его не для того, чтобы возвращать. И знала, конечно, что отношения с Украиной будут испорчены. Может она даже намеренно портила отношения на десятилетия, чтобы возврата не было - с целью отгородить свой мир от ЕС.
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Москва торопит,а власть говорит что слишком быстро,могут и ... у украинцев много на руках оружия и вектор не дадут сменить,по этому надо тихо, шаг за шагом,а то шаг влево или шаг вправо..расстрел.
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падрачітє на ***** і вада пайдьоть спална...
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"Вже в перші роки побудови зрошувальної системи внаслідок особливих гідрогеологічних умов під впливом зрошення рівні ґрунтових вод почали різко підніматися. Для локалізації цих шкідливих наслідків почали прокладати закритий горизонтальний дренаж. У побут увійшла фраза: «Зрошення на фоні дренажу»[6]. До 1981 року зрошувана площа з дренажем займала близько 100 тис. га[2]. Того ж року створене Міжрайонне управління колекторно-дренажних систем[6].
31 жовтня 1966 року на 92 км Північно-Кримського каналу через недбалість при будівництві сталася аварія, внаслідок якої було затоплено 1,8 тис. га поблизу селища Ставки Херсонської області. Через 2 роки аварія трапилась в Джанкойському районі[7].
Рисові сівозміни (майже 25 тис. га) розміщені на зрошуваних солончакових землях, які раніше не використовувались у сільському господарстві[2]. Урожайність рису за часів Радянського Союзу становила пересічно 40-50 ц/га[2].
Загальні втрати води через випаровування на відкритих ділянках і просочування в ґрунт на земляних становить 50%[4].
Важливою проблемою залишається засолення ґрунтів, забруднення природних водойм мінеральними добривами (фосфатами) і гербіцидами[6]." - На цьому каналі вже потрібно поставити крапку назавжди.
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А Данилов той "канал" бачив? За шість років окупації канал перетворився у руїни... Залізобетонне облицювання каналу потріскалося і обсипалося. А це значить, що половина води, яку подаватимуть у канал, не дійде до споживача, просочившись у землю. Крім того, і при Союзі були "хитро виї..ні" - на ділянках каналу, які були подалі від доріг і мостів, взагалі облицювання немає, береги каналу - грунтові, що теж приводило до втрат води... Якщо Росія і звільнить півострів, то подавать туди воду "завтра" - все одно, що за державні гроші лить її в Чорне море... Повинна буть розроблена програма, згідно якої повинне буть проведене поетапне відновлення каналу... Кинуть туди техніку, людей, матеріальні засоби, гроші, розвернуть бетонні заводи безпосередньо в зоні каналу(краще всього - поблизу перемички, що відгороджує заводнену зону каналу), і ремонтувать капітально, "по-сухому"... Починать будувать не "шматками", а поступово, від шлюзу на Херсонщині, бо "все і відразу" охопить цього не можна - не вистачить ресурсів... Відремонтувавши один відрізок, укласти тимчасову перемичку - досвід, 2014-го року, є. Дать туди воду. Потім продовжувать на новому відрізку. Закінчивши, під весну, до подачі води в канал, ремонт на новому відрізку, викласти нову перемичку... І так рухаться на південь і схід, переміщаючи туди бетонні заводи... Тільки "поламать" можна одномоментно, а на відновлення піде років десять, не менше...
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что то навязчиво внедряют это "версию" в умы...в толпы "уставших от войны"
"если отойдут за Ростов" )))) ну да...они ж перемирие-перемирное уже установили... а что шмаляют...так то провокация (провокация за провокацией...нах послать некого!))))
и главное - отвели наших в надежде на тиши... ну и шо? где тишина???
а давайте еще отводить-разводить...пусть этот долбоносик подавится (цитата из анекдота)
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Сразу вода в любом случае не пойдет. За время оккупации Крыма и бездействия всех гидротехнических и водораспределительных сооружений они наверняка пришли в полную негодность - нужны будут большие деньги на капитальную реконструкцию. Уже к 2014 году эти сооружения сильно обветшали и держались только благодаря непрерывной эксплуатации опытным обслуживающим персоналом. А теперь после многих лет бездействия многие вещи проще и дешевле заново построить, чем пытаться восстанавливать устаревшую и полуразрушенную рухлядь.
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