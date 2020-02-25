 Если РФ возвращает Крым, вода пойдет туда сразу, - Данилов

Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net. сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, с политической точки зрения это также невозможно.
"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя", - сказал он, комментируя точку зрения по вопросу воды председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Напомним, Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".
Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.
этот поадекватнее Арахамии и прочих там, это старый русофоб из луганска
31 жовтня 1966 року на 92 км Північно-Кримського каналу через недбалість при будівництві сталася аварія, внаслідок якої було затоплено 1,8 тис. га поблизу селища Ставки Херсонської області. Через 2 роки аварія трапилась в Джанкойському районі[7].
Рисові сівозміни (майже 25 тис. га) розміщені на зрошуваних солончакових землях, які раніше не використовувались у сільському господарстві[2]. Урожайність рису за часів Радянського Союзу становила пересічно 40-50 ц/га[2].
Загальні втрати води через випаровування на відкритих ділянках і просочування в ґрунт на земляних становить 50%[4].
Важливою проблемою залишається засолення ґрунтів, забруднення природних водойм мінеральними добривами (фосфатами) і гербіцидами[6]." - На цьому каналі вже потрібно поставити крапку назавжди.
умы...в толпы "уставших от войны"
"если отойдут за Ростов" )))) ну да...они ж перемирие-перемирное уже установили... а что шмаляют...так то провокация (провокация за провокацией...нах послать некого!))))
и главное - отвели наших в надежде на тиши... ну и шо? где тишина???
а давайте еще отводить-разводить...пусть этот долбоносик подавится (цитата из анекдота)