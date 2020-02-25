 В 2020 году планируем провести международный аудит Пенсионного фонда. Надо разобраться, что там происходит, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов. Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода", - сказал Гончарук в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР) во вторник.
В то же время он отметил, что полная реформа системы потребует нескольких лет.
"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он.
или надо за десятки миллионов баксов найти того, кто умеет
Його-ж не просто так призначили, був договоряк Коломойського, Ахметова, Пінчука...
"за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода" Источник: https://censor.net.ua/n3177647
Необычное название пенсионеров, еонечно - но в целом поддерживаю! именно за это они и голосовали!
"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3177647
За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік з усіх джерел фінансування надійшло 352,2 млрд. грн., з яких власні надходження склали 202,1 млрд. грн., що на 43,2 млрд. грн. більше у порівнянні з 2017 роком. З Державного бюджету України на фінансування пенсійних виплат надійшло 150,1 млрд. гривень (100% запланованого).
Большой привет старперам, которые выбрали это новое лицо в надежде на увеличение подачек.
Кабмин ОПГ "Квартал 95" даже не знают, что делает с деньгами организация, напрямую подконтрольная им!