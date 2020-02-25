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 Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. В "Киевтеплоэнерго" подтвердили подлинность счета и пояснили причину

Компания "Киевтеплоэнерго" подтвердила подлинность фантастической платежки за отопление, которую получила жительница многоэтажного дома в Киеве. Ей пришел счет за январь на сумму в 53 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.

"К сожалению, должны подтвердить, что информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила в январе платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м на сумму 52 932,18 грн.

Это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии.

Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", - сказано в сообщении.

Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. В Киевтеплоэнерго подтвердили подлинность счета и пояснили причину 01

В компании отметили, что начисление за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляется по методике, утвержденной Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" № 2119-VIII от 22.06.2017 и Постановлением КМУ "Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводе и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведении "№630 от 21.07.2005 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630 -2005 -% D0% BF).

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"Хотя с точки зрения закона начисления за отопление в доме на ул. Сверстюка, 52-В правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов. Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только "Киевтеплоэнерго" и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления КМУ №630, требования которого соблюдают теплопоставщики.

Методика вызывает коллизию, когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и МОП (места общего пользования) возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся шокирующими", - сказано в сообщении.

Как отметил директор СП "Энергосбыт "КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин на встрече с журналистами, существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой: "Для таких случаев нужна методика, которая давала бы возможность урегулировать эти вопросы в интересах потребителя. Понимая абсурдность возникшей ситуации мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.

В компании подчеркнули, что сейчас самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, - также установить индивидуальный счетчик.

""Киевтеплоэнерго" осознает социальное значение услуг, которые предоставляет компания. Поэтому перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и будет осуществлен перерасчет", - резюмировали в компании.

Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. В Киевтеплоэнерго подтвердили подлинность счета и пояснили причину 02
Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. В Киевтеплоэнерго подтвердили подлинность счета и пояснили причину 03
Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. В Киевтеплоэнерго подтвердили подлинность счета и пояснили причину 04

Источник: https://censor.net.ua/n3177644
 
 
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блін, і собак з усього будинку не вистачить!
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ну, допустим, денег не было на установку счетчика - тетка могла отказаться от навязанных "услуг" отопления? и почему нет? это же услуга в первую очередь, а за такие бабки она нахрен никому не нужна.
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У таких хитрожопых на водку и дурь всегда есть деньги.
А остальное - пусть соседи платят.
Только так этот контингент и надо наказывать
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Ничто не ново под луной....
Естественно, общедомовой счётчик расход завышает, квартирные счётчики расход занижают, а тётка попала....
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абсурдність квитанції очевидна. геть непотребує ніяких експертиз. тому логічно подавати в суд(якби він суд дійсно був на шахрайство, яке неменш очевидне).
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Дворовыми собаками и котами пусть рассчитывается. Тем более, что они получается все греются за ее счет.
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