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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1290) Данилов (79) Иран (898) СНБО (3374)

 У СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране.

Об этом он рассказал в интервью "LIGA.net", передает Цензор.НЕТ.

Данилов заявил, что был в Иране для решения вопроса черных ящиков. По чикагской конвенции, именно иранская сторона ведет расследование в этом деле.

"Нам было очень важно, чтобы они это делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей", - сообщил он.

Данилов подчеркнул, что пока главная задача - это черные ящики и компенсация родственникам.

На вопрос, верит ли он в то, что иранские военные сбили самолет случайно, секретарь СНБО ответил: "У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие".

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран должен передать Украине черные ящики самолета МАУ, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177640
 
 
 Топ комментарии
 
1. Поломка двигателя.
2. Техническая неиспраност.
3. Само развалилось.
Я все "версии Бубочки" перечислил?
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Вас Иран послал прямым текстом далеко и надолго. Эти сказки про черные ящики мы уже слышали
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Ми вже чули - перша версія несправність літака.
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Ми вже чули - перша версія несправність літака.
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Так і залишаться вони вічно закритими. Але РНБО нібито прі дєлє.
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друга його збив НЛО , і третя самі пасажири його взірвали.
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То була загальна версія , а тепер данілов має три версії "технічної несправності " . Пожежа в лівому двигуні , пожежа в правому двигуні та напад божевілля в обох пілотів . Рябошапка з цього приводу завів кримінальну справу .
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1. Поломка двигателя.
2. Техническая неиспраност.
3. Само развалилось.
Я все "версии Бубочки" перечислил?
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Основна яка, біндєри збили, щоби розсварити Зелю із ******?
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Вас Иран послал прямым текстом далеко и надолго. Эти сказки про черные ящики мы уже слышали
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1. Несправність літака
2. Птах потрапив у двигун
3. Марсіани
Найвірогідніша, на думку Секретаря РНБО - третя версія
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инопланетянин, метеорит или валантеры
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Боже, какие никчемы...аж целых три версии у них есть...
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А на первом месте должна быть компенсация родственникам, а не черные ящики. В этом вся суть отношения государства к гражданам. Ящики - железо. Люди - вот кто должен быть на первом месте у государственных деятелей.
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Что они курят???У них все дела творятся в тёмную,народ же тупой и не поймёт...так они думают
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Знаем знаем....и во всех трех основная тема - как отмазать вашего хозяина х.уйла.
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"-Есть ли у вас план,мистер Фикс? -Есть ли у меня план? -Есть ли у меня план? -Да у меня целых три плана!" (с)
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Технічна несправність, помилка пілота і умисний таран злітаючої ракети?
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Я в первые слышу , чтобы по Чикагской конвенции , черные ящики нельзя передать Украине , самолет Украинский , значит Украина должна требовать передачи черных ящиков в Киев РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 6608
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Чому збили тільки український літак, коли усі літали туди та відтуди? Це для мене головне запитання. У випадковість не вірю. Випадковість - політ в Оман в той самий час? Випадковість - показовий обстріл без жертв іранцями бази амеріканців в той самий час? Події в Парижі, коли Сурков на гівно ізойшов, що не по його вийшло і, як слід, подальше його звільнення? Усі подіі потім - мюнхеньска конференція, наступ сепаратистів тощо? Впевнений, що за кермом ракетної установки були росіяни. Я вважаю, головні причини могуть бути наступні: або банальна помста за малайзійський або російський літак, або спроба надавити та шантажувати Зеленського. Путін мріє про Совок 2.0 із Білорусью та Україной вже до "свого парада побєди" 9 травня.
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