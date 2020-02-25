 У СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, - Данилов

Об этом он рассказал в интервью "LIGA.net", передает Цензор.НЕТ.

Данилов заявил, что был в Иране для решения вопроса черных ящиков. По чикагской конвенции, именно иранская сторона ведет расследование в этом деле.

"Нам было очень важно, чтобы они это делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей", - сообщил он.

Данилов подчеркнул, что пока главная задача - это черные ящики и компенсация родственникам.

На вопрос, верит ли он в то, что иранские военные сбили самолет случайно, секретарь СНБО ответил: "У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие".

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран должен передать Украине черные ящики самолета МАУ, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО