 ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу в препятствовании деятельности журналиста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - сообщается ГБР.
В сообщении не указывается фамилия экс-нардепа.
Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате фракции "Народный фронт" Татьяне Чорновол.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ходе заседания Апелляционного административного суда Киева по вопросу избранной меры пресечения народному депутату Рады VIII созыва фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.
В ГБР сообщают, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора. В случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Во время суда над Пашинским Татьяна Черновол напала на журналиста
16:57, 18 октября 2019
Во время суда, где избирали мру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, пострадал журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети.
Дмитрий Кучер (на суде представлял проект блогера Анатолия Шария) заявил, что прямо в зале на него напала экс-нардеп и соратница Пашинского Татьяна Черновол.
"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Чорновол об ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновил меня поцарапала", - рассказал в комментарии НСЖУ Дмитрий Кучер и добавил, что у него есть видеозапись инцидента.
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
Всех сажать так всех!!!!