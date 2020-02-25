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Все про:депутат (2850) журналистика (2584) ГБР (988)

 ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу в препятствовании деятельности журналиста

Государственное бюро расследований сообщило народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - сообщается ГБР.

В сообщении не указывается фамилия экс-нардепа.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате фракции "Народный фронт" Татьяне Чорновол.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ходе заседания Апелляционного административного суда Киева по вопросу избранной меры пресечения народному депутату Рады VIII созыва фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.

В ГБР сообщают, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора. В случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177639
 
 
 Топ комментарии
 
тобто портнов та шарій патріоти і вони вас не цікавлять.... ну ну
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Якщо діє ДБР, підозра до Майданівки. 100%. Вєнідіктова - риги-анальна штучка.
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Во время суда над Пашинским Татьяна Черновол напала на журналиста
16:57, 18 октября 2019
Во время суда, где избирали мру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, пострадал журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети.
Дмитрий Кучер (на суде представлял проект блогера Анатолия Шария) заявил, что прямо в зале на него напала экс-нардеп и соратница Пашинского Татьяна Черновол.
"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Чорновол об ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновил меня поцарапала", - рассказал в комментарии НСЖУ Дмитрий Кучер и добавил, что у него есть видеозапись инцидента.
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тобто портнов та шарій патріоти і вони вас не цікавлять.... ну ну
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Якщо діє ДБР, підозра до Майданівки. 100%. Вєнідіктова - риги-анальна штучка.
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Приходить Порошенко, перед Мюнхенською конференцією, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
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Самі поважні ЗМІ записують події на талєфон!
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Які ЗМІ ? Всі ЗМІ та банки в руках "богообраних патріотів " . Результатом того є обрання бубочки Президентом 73% дупоголовою лохобільшістю . Це ще повезло , а то ідіотам могли підсунули табуретку то й за неї проголосують .Реальна інформація лише в "тирнеті" , але 73% в тій каші не розібратися , це якщо є бажання . А такого бажання в 73% бути не може , там одне бажання - "халяви , негайно , тут і зараз" . Подальший прогноз невтішний . " Путь наш во мракє" .
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Когда Мендель пойдет на нары по этой же статье? Охранники медведчука, луцика? СБУ-ки?
Всех сажать так всех!!!!
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Ну, а коли Мендель повідомлять підозру?
ДБР повідомило про підозру екснардепу в перешкоджанні діяльності журналіста - Цензор.НЕТ 5715
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А взагалі і смішно, і гірко. ДБР такими дрібницями займаєтся
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У бутусова есть галочка в голове, не упоминать фамилию шария в суе на его сайте
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