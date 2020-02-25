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 Политика Украины
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Все про:обыск (1438) Нацполиция (10996) IT-индустрия (168) кибербезопасность (377)

 У активистов и сооснователей Украинского киберальянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении

В Украинском киберальянсе заявили, что связывают обыски у сооснователей общественной организации с давлением на активистов.

Об этом говорится в сообщении на странице Украинского Кибер Альянса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 25 февраля, у общественных активистов и сооснователей ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend (Шон Таунсенд), Александра Галущенко и Андрея Перевезия проводятся обыски по месту их регистрации. В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины политическим давлением на наших активистов", - говорится в сообщении.

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Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции

В 2017 году был обнародован документальный фильм об операция украинского киберальянса.

Активисты из команды Украинский киберальянс (UCA), известны по взлому переписки из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.

У активистов и сооснователей Украинского киберальянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177635
 
   
 Топ комментарии
 
ні, це ті, що протистоять російській окупації.
реванш? та ні, про що це я.
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Логично чо.
Зачем ЗЕленым организация, которая может отследить их связи с ФСБ и сепарами?
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Трансформація,чи мутація?
Поч. 2019 р. "Весна прийде садити (злодюг?) будемо".
Каманда Зє.
Поч 2020 р. " Весна прийде,садити (Майданівців!)будемо"
Каманда Зє.
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комментарий отмечен как спам  
 
это те которых в новости чуть ниже киберполиция за жопу взяла?
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ні, це ті, що протистоять російській окупації.
реванш? та ні, про що це я.
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пишут шо совместно с американскими комрадами
им то зачем?
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нет
мне просто интересно
связаны ли эти две новости между собой
про этих патриотов
и про тех которые счета вскрывали
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так отож, чи пов'язані ці новини ще невідомо, а ви вже написали: "пишут шо совместно с американскими комрадами" маючі на увазі новину про обшуки в хакерів.
тобто, як доведений факт.
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связаны две другие новости, эта и та, что выше:
киберполицейский вымогал у местного жителя $5 тыс. за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы
Источник: https://censor.net.ua/p3177638
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Все общественные организации, задача которых противостоять российской агрессии при зеленой власти подвергаются преследованиям и это понятно, по действиям оманского президента и его похабному отношению к народу, армии и стране. Эти зеленые мрази лижут зад АГРЕССОРУ и предатели Украины. То, что украинцы избрали себе такого президента -это очень большой вопрос к психиатрам.
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Вона не знає... Сама мені написала, що не любить будь-яку владу... Тобто, її завдання - кидать лайно на вентилятор... На більше вона нездатна... (Ну, прямо, як моя теща: "Ти не так робиш!...". "А як треба?..." "Не знаю, як, але ти робиш не так!...".).
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А ти Лариса? И тут свое рыло вставило, соевое недоделанное быдло. При чем тут- я ненавижу любую власть? Я ненавижу ту власть, что была и есть, потому что в Украине ни разу еще не было нормальной власти. Потому что такие вот уроды избирают один шлак. А на вопрос отвечу так. Нужно смотреть дальше, что эти зеленые гниды будут делать, думаю они дойдут скоро до точки кипения у народа.
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Зате вона точно знала, що треба робити з владою Пороха: міняти на будь-кого, аби не він.
Тепер ліпить із себе Клару Целкін, мовляв, як же так, українці обрали замість Пороха ідіота.
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Зе дерьмо, но и барыга не будет больше президентом.
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Слив Украины в угоду России идёт полным ходом.
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Трансформація,чи мутація?
Поч. 2019 р. "Весна прийде садити (злодюг?) будемо".
******* Зє.
Поч 2020 р. " Весна прийде,садити (Майданівців!)будемо"
******* Зє.
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не только Пашинского.
Марченко - вообще закрыли дело по бронежилетам.
Гримчак - тоже на свободе.

Вся эта херня - обычное шоу в стиле квартала.
Арестовывают с помпой - потом тихонько отпускают, ибо ничего нет - но у лоха остается впечатление, что "наридный прыпыздэнт борется с коррупцией".
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возможно Василь имел ввиду дело Шеремета
так вчера на прямом сказали шо в деле наметилась положительная динамика
все доказательства обвиняемой стороны разваливаются прямо на глазах
правосудие торжествует

скоро всех выпустят
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там сразу было понятно - Шеремет не был сепаром, скорее - наоборот.
и фронтовикам-ветеранам не было смысла его убивать - это ж не падла, который бузина.

Шеремет явно наступил кому-то на ДЕНЕЖНЫЙ мозоль. Такие версии логичней.
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Кому-то? Прізвище Короткіх відоме? Він же Малюта. Поцікався, дуже багато інфо про нього є.
Так і набери у гуглі "Короткіх і Шеремет"
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Василь мав на увазі останні висловлювання в.о. ДБР про "нещасних бєркутов та людоєдов Майдановцев ".
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Даёшь свободу попугаям !!! У активистов и сооснователей Украинского кибер альянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении - Цензор.НЕТ 9761
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Логично чо.
Зачем ЗЕленым организация, которая может отследить их связи с ФСБ и сепарами?
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От-от... Саме про це я і подумав... У "блазенят" же "чуйка" є - "Сьогодні вони вломлюються в сайти російські, що паскудять Україні, а завтра за нас візьмуться!!!" От і трудяться "на випередження"...
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щас посадят за противодействие усилиям братского русского народа и его Великого Пи..., пардон, Лидера по установлению мира.
Увлеклись националистическими идеями, гады.
К ногтю.
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Главное, что активисты..., а там хоть трава не расти!
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Прессуют оплот информ сопротивления от информационной воны московии. Конечно Зе непричем и реванша рыгов и ваты нету.
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Хуже не будет.
Это вам не барыга Порошенко.

А всех просили *ДУМАЙТЕ!*
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При Зелёной Сопле быть патриотом в Украине стало опасно и уголовно наказуемо.

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До речі, саме Таунсенд виявив у програмах деанонімізації (які використовує наша кіберполіція) російські скріпти... Тобто наші менти юзають кацапське ПО!
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Шакаладники вам лишь бы гадить, тема не важна!
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ему ссут в глаза - а он - роса...
от тебя воняет...
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так какую тему сейчас не возьми - везде зебуины обсираются во главе со своим обосранным Великим Ишаком.
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Атимайдан при владі, він поки не переміг, він при владі та набирає сили.
Чому?
Тому, що Зеленський - породження єврейського космополітизму з душею скрепоносця руського миру та з українською ватою в мозоку.
Буде гірше. Визріває міраж старшого брата.
Це вам не мародер-барига з його девізом "ДУМАЙТЕ"!
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Просто мародер хотел нажиться по другому на сдаче пуйлу Украины, примитивнее и не так изощренно. Не должно быть в будущем Украины таких персонажей как мальдивский с оманским.
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мародер хотел нажиться по другому на сдаче пуйлу Украины
Не нажился же? Или ты видишь какой-то изощренный план по сдаче пуйлу Украины, который еще продолжается?
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Еще не вечер. Где все активы шоколадного? Все там же в офшорах. Потом в международных судах высудит себе компенсацию за потерю активов, или сомневаетесь? Просто не досидел на втором сроке, чтоб контролировано сдать Украину. Но тут Зе ребятки не хуже его сдают... все у шоколадного будет в миллиардах, с чем вас- его фана и поздравляю.
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Я не фан Порошенко. Только что написал в соседней ветке:
Про слабость Порошенко-оппозиционера согласен. До сих пор нет вменяемой кадровой и партиестроительной политики. И мало уделяется внимания внутренним проблемам Украины, больше внешним (что действительно важнее, я согласен).
Про "офшоры Порошенко" - а как думаете, Форбс о них знает, или нет? В рейтинг Форбс заглядывали?
Конспирологические теории выглядят убедительно и привлекательно... До тех пор, пока не проверяются фактами.
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Порошенко всю свою жизнь был возле власти или во власти, так он стал сказочно богат. Порошенко не политик, которым вы пытаетесь его показать . Порошенко - олигарх. Хороших или плохих олигархов не бывает. Любая олигархия - зло. Для Порошенко Украина - место наживы, не более, впрочем как и для всех остальных олигархов.
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Что будет дальше? Тупые отговорки киберполиции и высосанные из пальца поводы для обысков. Зехомячки, вы этого хотели когда голосовали за зеленых?
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еще одна "победа" зебилов всех вместе
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Украина необыкновенная,это если в лоб и по лбу...В прошлом году самым прибыльным поездом международного направления стал "Киев - Москва" с показателем прибыли в 145,2 млн грн....Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является «агрессором на Украине» и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом сообщает издание wPolityce.По его словам, Россия по-прежнему оккупирует Крым, а также районы вокруг Донецка и Луганска. В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск - Цензор.НЕТ 7695
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******** все, що заважає об'єднанню з ордло і дружбі з вбивцями 14 000 українців
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
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Докази причетності до проукраїнської діяльності.
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А чого ж ви хочете, коли тепер проросійська влада.
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"- Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и всякую чушь."
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Скорее всего ищут порохоботов их писец сколько развелся и очень мешают сливать Украину.
В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск - Цензор.НЕТ 7587
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За их позиции в открытии тотальной цензуры и построение рашисткой модели контроля интеренета Зе

Sean Brian Townsend
17 ч. ·

Под видом "защиты критической инфраструктуры" в проекте закона 3080 "Про Службу безпеки України" гнойные ********* Бурмич, Кожемякин, Мамка, Чорный и Цимбалюк (ОПЗЖ, Батьківщина) пытаются протащить российский СОРМ и Роскомнадзор в одном флаконе, СОРМ-3 сразу, чтобы не мелочиться. СБ Украины может получить право устанавливать свои черные ящички на всех провайдерских узлах. Им ни в коем случае нельзя позволить влезать в траффик настолько глубоко. Тут даже АНБ со Сноуденом нервно курят в углу. Так ведут себя только отморозки - Россия, Китай, Северная Корея. Сучки хотят цензурировать сеть и шпионить за гражданами собственной страны. #Stop3080

А за компанию неплохо бы отп.......ть Ткаченко и Бородянского с проектами "о медиа" и "о дезинформации" и Марусяка с "азартными играми". Поналезло в нашу сеть всякого скотского сброда.В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск - Цензор.НЕТ 3455
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Причин может быть несколько.
1) Слив Украины в угоду Уйлу. Тут все понятно. Самая популярная версия.
2) Занялись взломом карточек, раз операция совместно с американцами.
3) Может что то гнали на Бубочку, а он сейчас при власти и поэтому типа защита интересов Украины...
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"Занялись взломом карточек, раз операция совместно с американцами."
Ломали карточки плоскогубцами?

Операция совместно с американцами потому, что отечественные рукожопы из ответственных служб только пиратскую винду на комп начальника поставить умеют. И то не все.
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Ату их! Ишь чего удумали - отечественных чинуш и недоадминов доморощеных носом в ихние недоделки с дырками тыкать! Да ещё и забесплатно!
Сгноить в камере за такое!
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між ганьбою і війною стадо вибрало ганьбу.... поки що це ганьба лишень для українців, яких дійсно болить серце за свою державу, але скоро ця ганьба дійде і до тих, хто думав про борщовий набір..... а потім ми отримаємо щей війну.
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