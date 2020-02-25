 У активистов и сооснователей Украинского киберальянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении

Об этом говорится в сообщении на странице Украинского Кибер Альянса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 25 февраля, у общественных активистов и сооснователей ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend (Шон Таунсенд), Александра Галущенко и Андрея Перевезия проводятся обыски по месту их регистрации. В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины политическим давлением на наших активистов", - говорится в сообщении.
Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.
Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".
В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.
В 2017 году был обнародован документальный фильм об операция украинского киберальянса.
Активисты из команды Украинский киберальянс (UCA), известны по взлому переписки из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.
реванш? та ні, про що це я.
им то зачем?
мне просто интересно
связаны ли эти две новости между собой
про этих патриотов
и про тех которые счета вскрывали
тобто, як доведений факт.
киберполицейский вымогал у местного жителя $5 тыс. за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы
Источник: https://censor.net.ua/p3177638
Тепер ліпить із себе Клару Целкін, мовляв, як же так, українці обрали замість Пороха ідіота.
Поч. 2019 р. "Весна прийде садити (злодюг?) будемо".
******* Зє.
Поч 2020 р. " Весна прийде,садити (Майданівців!)будемо"
******* Зє.
Марченко - вообще закрыли дело по бронежилетам.
Гримчак - тоже на свободе.
Вся эта херня - обычное шоу в стиле квартала.
Арестовывают с помпой - потом тихонько отпускают, ибо ничего нет - но у лоха остается впечатление, что "наридный прыпыздэнт борется с коррупцией".
так вчера на прямом сказали шо в деле наметилась положительная динамика
все доказательства обвиняемой стороны разваливаются прямо на глазах
правосудие торжествует
скоро всех выпустят
и фронтовикам-ветеранам не было смысла его убивать - это ж не падла, который бузина.
Шеремет явно наступил кому-то на ДЕНЕЖНЫЙ мозоль. Такие версии логичней.
Так і набери у гуглі "Короткіх і Шеремет"
Зачем ЗЕленым организация, которая может отследить их связи с ФСБ и сепарами?
Увлеклись националистическими идеями, гады.
К ногтю.
Это вам не барыга Порошенко.
А всех просили *ДУМАЙТЕ!*
от тебя воняет...
Чому?
Тому, що Зеленський - породження єврейського космополітизму з душею скрепоносця руського миру та з українською ватою в мозоку.
Буде гірше. Визріває міраж старшого брата.
Це вам не мародер-барига з його девізом "ДУМАЙТЕ"!
Не нажился же? Или ты видишь какой-то изощренный план по сдаче пуйлу Украины, который еще продолжается?
Про слабость Порошенко-оппозиционера согласен. До сих пор нет вменяемой кадровой и партиестроительной политики. И мало уделяется внимания внутренним проблемам Украины, больше внешним (что действительно важнее, я согласен).
Про "офшоры Порошенко" - а как думаете, Форбс о них знает, или нет? В рейтинг Форбс заглядывали?
Конспирологические теории выглядят убедительно и привлекательно... До тех пор, пока не проверяются фактами.
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
Sean Brian Townsend
17 ч. ·
Под видом "защиты критической инфраструктуры" в проекте закона 3080 "Про Службу безпеки України" гнойные ********* Бурмич, Кожемякин, Мамка, Чорный и Цимбалюк (ОПЗЖ, Батьківщина) пытаются протащить российский СОРМ и Роскомнадзор в одном флаконе, СОРМ-3 сразу, чтобы не мелочиться. СБ Украины может получить право устанавливать свои черные ящички на всех провайдерских узлах. Им ни в коем случае нельзя позволить влезать в траффик настолько глубоко. Тут даже АНБ со Сноуденом нервно курят в углу. Так ведут себя только отморозки - Россия, Китай, Северная Корея. Сучки хотят цензурировать сеть и шпионить за гражданами собственной страны. #Stop3080
А за компанию неплохо бы отп.......ть Ткаченко и Бородянского с проектами "о медиа" и "о дезинформации" и Марусяка с "азартными играми". Поналезло в нашу сеть всякого скотского сброда.
1) Слив Украины в угоду Уйлу. Тут все понятно. Самая популярная версия.
2) Занялись взломом карточек, раз операция совместно с американцами.
3) Может что то гнали на Бубочку, а он сейчас при власти и поэтому типа защита интересов Украины...
Ломали карточки плоскогубцами?
Операция совместно с американцами потому, что отечественные рукожопы из ответственных служб только пиратскую винду на комп начальника поставить умеют. И то не все.
Сгноить в камере за такое!