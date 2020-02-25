 У активистов и сооснователей Украинского киберальянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении

Об этом говорится в сообщении на странице Украинского Кибер Альянса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 25 февраля, у общественных активистов и сооснователей ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend (Шон Таунсенд), Александра Галущенко и Андрея Перевезия проводятся обыски по месту их регистрации. В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины политическим давлением на наших активистов", - говорится в сообщении.

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Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был обнародован документальный фильм об операция украинского киберальянса.

Активисты из команды Украинский киберальянс (UCA), известны по взлому переписки из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.