 Чиновники "Киевгорсвета" подозреваются в масштабных злоупотреблениях при госзакупках, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним коммерческой структуре. Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из которой была растрачена.
По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.
Инициированная Службой комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Сейчас пяти должностным лицам Киевгорсвета объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
После "блестящих расследований" по Пороху (ничего нет даже в намеках), Пашинскому (отпустили), Марченко с бронежилетами (отпустили, дело закрыли) и т.д. и т.п. - ждем новых "блестящих расследований"!
Зебилы на марше...
как делают все нормальные люди
а как же децентрализация?
очень много было "антико-ко-коррупционных" восторгов по поводу Прозорро, Нефедова и системы тендеров.
Так пардон! - если эти тендера ничего не дают, то какого хера вы носитесь с Нефедовым?
А если Нефедов хороший, то чего и на кого вы заводите дела?