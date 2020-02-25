 Чиновники "Киевгорсвета" подозреваются в масштабных злоупотреблениях при госзакупках, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним коммерческой структуре. Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из которой была растрачена.

По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.

Инициированная Службой комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас пяти должностным лицам Киевгорсвета объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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