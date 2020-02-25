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Все про:Закарпатье (1726) госпитализация (132) COVID-19 (260)

 Больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье, - СМИ

О госпитализации закарпатца с повышенной температурой стало известно СМИ.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственный источник в областной инфекционной больнице, передает Цензор.НЕТ.

Как стало известно, жителя с. Дидово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.

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После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

В инфекционной больнице он помещен в специальный бокс. Жителя Береговского района проверят на коронавирус.

Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

На данный момент тест-систем в области еще нет. 

Источник: https://censor.net.ua/n3177628
 
 
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еще нет!!! а так к встрече вируса готовы полностью! власть врунов и идиотов!!!
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От патрійот! Все тягне до дому! Міг би і лишитись з китайцем, яки його нагородив за сумлінну працю! А може просто ідіот!
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то что в бокс это хорошо , хоть у кого еще остался опыт и ум , главное меньше контактов с этой дрянью.
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Так он 21 день со всем Закарпатье общался,
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а это плохо, для состояния нашей медицины во всем этом веселого мало , и геройство должно уйти на второй план , а на первом не выдумывать велосипед а поступать по правилам эпидем угрозы которые написаны давно и не дураками
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100%! там же в Италии поприкрывают все на карантин - так они домой поедут, в отпуск... и привезут эту гадость нам
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Это бандэрам за Санжары. Молитесь дальше и пойте гимн.
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Як припекло, мадьяр зразу згадав, що він бандерівець!
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Краще захворіти короновірусом, ніж бути кацапом-довбо.бом.
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закрыть закрыли, а тест-систем нет. 950 комплектов на всю Украину - это мизер. зато пропиарились на теме все, даже "великомученица скалецкая". нас ждет лютый кошмар.
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Как нет тест-систем ? Гончарук же сказал что полностью готовы к короновирусу ! Зеленский и его "команда"- шайка саботажников и предателей !
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Возможно это как раз и есть первая ласточка, принесшая к нам коронавирус.
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У нас сотні таких. Через Будапешт усі з Китаю повернулись і навіть ніхто температуру їм не міряв. Я давно про це пишу. Дивують лікарі Берегово, бо їх колеги з Виноградова, навпаки радили таким пацієнтам, приховувати факт повернення із Китаю, щоби менше мати геморою...
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