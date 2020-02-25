 Больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье, - СМИ

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственный источник в областной инфекционной больнице, передает Цензор.НЕТ.
Как стало известно, жителя с. Дидово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.
После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.
В инфекционной больнице он помещен в специальный бокс. Жителя Береговского района проверят на коронавирус.
Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.
На данный момент тест-систем в области еще нет.