 Больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье (обновлено)

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственный источник в областной инфекционной больнице, передает Цензор.НЕТ.
Как стало известно, жителя с. Дидово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.
После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.
В инфекционной больнице он помещен в специальный бокс. Жителя Береговского района проверят на коронавирус.
Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.
На данный момент тест-систем в области еще нет.
25 февраля на конференции в ОГА Закарпатья, начальник департамента здравоохранения Елизавета Биров, официально подтвердила госпитализацию в областной больнице больного мужчины, пишет mukachevo.net.
По ее словам мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры и мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.
Он был помещен в изолятор вместе с женой. У больного были взяты все анализы для проверки.
Сейчас специалисты уточняют связи закарпатца с жителем Китая, ведь он не мог точно объяснить когда его работодатель вернулся из Китая.
Геморой, мабуть, це кращій вибір між ним та Коронавірусом!
Більш менш нормально працює те, що не державне.
Проконтролировать нельзя никак. Не будешь же пару тысяч пассажиров в день гонять через детектор лжи
...лять это какой-то "джекпот"!
Инкубационный период 27 дней, за это время тысячи людей разъехались по всей стране.
"оскількми смертність від COVID-2019 s ОРВІ майже однакова,то так і пишіть -помер від ОРВІ"
Украина справится с несколькими случаями заражения коронавирусом, но не готова к вспышке эпидемии. Причина - в разрушенной системе санитарно-эпидемиологического контроля и отсутствии достаточного количества оборудования в больницах. Также население не доверяет чиновникам и официальным службам, а те не умеют донести информацию до людей.
Украина не готова к массовому распространению коронавируса, а в противодействии инфекционным заболеванием самое главное - готовность.
Об этом рассказала в сегодняшней публикации «Апострофа» доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.
Она отметила, если в Украине обнаружат коронавирус, то стране грозит паника. Однако, если зафиксируют всего два-три случая, то это будет не так страшно, гораздо опаснее эпидемия.
Она сравнила, что в Италии из-за смертельной болезни уже началась паника, люди выезжают из страны. Также Германия уже перекрыла границу.
«Потому что это неконтролируемый процесс.
Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы - конечно!
Ни в Польше, ни в Беларуси нет такой разрухи», - отметила медик.
По ее словам, в стране должны быть оборудование и приборы, даже если они не понадобятся.
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«Не должно быть так, что для наших людей, которые возвращались из Китая, раз за разом меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Это бред!
Нам сейчас навязывают децентрализованное противодействие инфекционным заболеванием. Понимает ли человек, который это придумал, всю ответственность и все риски и, что самое главное, знает ли он наши регионы?
Децентрализация не должна автоматически означать дерегуляцию. Государство не может прекратить контроль за тем, что представляет собой вопрос национальной безопасности», - сказала Голубовская.
Она подчеркнула, что в Украине, к счастью, позволили сохранить инфекционные стационары. Поскольку в бюджетном финансировании лечения инфекционных болезней были заложены такие условия, которые вели к ликвидации больниц.
«Приняли концепцию, будут оплачивать вылеченный случай заболевания. Есть больные с гриппом, вы вылечили - мы вам заплатим деньги. А завтра больных нет, то и платить вам не будем.
А, условно говоря, послезавтра больница закроется. А через месяц будет колоссальная вспышка и больных будут распихивать по всем неприспособленным помещениям.
Но только инфекционные стационары могут госпитализировать таких больных: они боксированные, там условия не такие, как в терапевтических клиниках», - отметила врач.