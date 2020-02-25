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 Общество, Здоровье
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Все про:Закарпатье (1726) госпитализация (133) COVID-19 (289)

 Больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье (обновлено)

О госпитализации закарпатца с повышенной температурой стало известно СМИ.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственный источник в областной инфекционной больнице, передает Цензор.НЕТ.

Как стало известно, жителя с. Дидово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.

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После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

В инфекционной больнице он помещен в специальный бокс. Жителя Береговского района проверят на коронавирус.

Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

На данный момент тест-систем в области еще нет. 

25 февраля на конференции в ОГА Закарпатья, начальник департамента здравоохранения Елизавета Биров, официально подтвердила госпитализацию в областной больнице больного мужчины, пишет mukachevo.net.

По ее словам мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры и мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

Он был помещен в изолятор вместе с женой. У больного были взяты все анализы для проверки.

Сейчас специалисты уточняют связи закарпатца с жителем Китая, ведь он не мог точно объяснить когда его работодатель вернулся из Китая.

Источник: https://censor.net.ua/n3177628
 
 
 Топ комментарии
 
еще нет!!! а так к встрече вируса готовы полностью! власть врунов и идиотов!!!
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У нас сотні таких. Через Будапешт усі з Китаю повернулись і навіть ніхто температуру їм не міряв. Я давно про це пишу. Дивують лікарі Берегово, бо їх колеги з Виноградова, навпаки радили таким пацієнтам, приховувати факт повернення із Китаю, щоби менше мати геморою...
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От патрійот! Все тягне до дому! Міг би і лишитись з китайцем, яки його нагородив за сумлінну працю! А може просто ідіот!
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Под ОРВИ наши врачи понимают все вплоть до шизофрении.
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Нет, шизофрения это геморой, а геморой это Зе, но Оно не лечится.
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ні, тут просто у віруса призумція невинності - поки не підтверджено, що коронний, має бути просто грипом.
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еще нет!!! а так к встрече вируса готовы полностью! власть врунов и идиотов!!!
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это не власть это киздаболы, заныкали ДЛЯ СЕБЯ И РОДНИ тест системы и вешают нам на уши куйню.
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От патрійот! Все тягне до дому! Міг би і лишитись з китайцем, яки його нагородив за сумлінну працю! А може просто ідіот!
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то что в бокс это хорошо , хоть у кого еще остался опыт и ум , главное меньше контактов с этой дрянью.
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Так он 21 день со всем Закарпатье общался,
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а это плохо, для состояния нашей медицины во всем этом веселого мало , и геройство должно уйти на второй план , а на первом не выдумывать велосипед а поступать по правилам эпидем угрозы которые написаны давно и не дураками
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100%! там же в Италии поприкрывают все на карантин - так они домой поедут, в отпуск... и привезут эту гадость нам
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Та ми й так за горами. Від кого нас ізолювати, від України? Головне, щоби не від Європи.
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Мы и так изолированы. Мне в Париж проще, дешевле и быстрее добираться, чем до Киева
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Это бандэрам за Санжары. Молитесь дальше и пойте гимн.
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Як припекло, мадьяр зразу згадав, що він бандерівець!
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Краще захворіти короновірусом, ніж бути кацапом-довбо.бом.
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косой, а ты взял бы и к себе поселил, небандера
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Я не против, только пусть со своим пойлом являются и будем, тогда, петь гимн в обнимку на зло СЕРДОБОЛЬНЫМ БАНДЭРОВЦАМ. Да, на три дня обеспечил себя не общаться с ЕДИОТАМИ.
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неграмотное быдло, пишится- ИДИОТ, вот ты и есть
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Какой попался грамотный ЯДИОТ и не быдло. Сразу видать - ЭЛИТА.
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закрыть закрыли, а тест-систем нет. 950 комплектов на всю Украину - это мизер. зато пропиарились на теме все, даже "великомученица скалецкая". нас ждет лютый кошмар.
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что-то кошмара в мире не наблюдается, только СМИ раздувают.
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во всем мире нет Н.Санжар, а у нас есть. во всем мире дебилов выгоняют в отствку, а у нас 73%.
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поки смі нічого не роздули. названо поки грипом. а від крипу на сьогодні в Україні ромерло 38 людей.
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виходить, що не там мучається. можливо вистрелило з іншого боку. треба чекати тесту.
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тестов немає у Закрапатті. привезуть. комісія вже явно бумажки підписала і гонєц уже в путі.
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Как нет тест-систем ? Гончарук же сказал что полностью готовы к короновирусу ! Зеленский и его "команда"- шайка саботажников и предателей !
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немає тестів у закарпатті. у Києві є. пришлють гонца з тестом. тимпаче комісія вже була.
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Возможно это как раз и есть первая ласточка, принесшая к нам коронавирус.
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ага, і можливо вистрелило саме там, де лобом бьють поклони об церковний поріг і моляться на обісцяні стіни, і співають гімн за то, що здихалися здорових, замість того, щоб готуватися до входу вірусу з усіх боків.
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У нас сотні таких. Через Будапешт усі з Китаю повернулись і навіть ніхто температуру їм не міряв. Я давно про це пишу. Дивують лікарі Берегово, бо їх колеги з Виноградова, навпаки радили таким пацієнтам, приховувати факт повернення із Китаю, щоби менше мати геморою...
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Не хтіли мати геморою, будуть мати Коронавірус...
Геморой, мабуть, це кращій вибір між ним та Коронавірусом!
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Довкола повна безвідповідальність і бардак. Усюди, де присутня держава - .опа.
Більш менш нормально працює те, що не державне.
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так не только через Будапешт. Из Китая летят через транзитные аэропорты - Париж, Франкфурт, Вену. Только из Парижа например прибывает 6 рейсов в день. И у человека не написано откуда он прилетел если он сам не признается то считается что из Вены, парижа, Франкфурта и т.п.
Проконтролировать нельзя никак. Не будешь же пару тысяч пассажиров в день гонять через детектор лжи
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"...работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда".
...лять это какой-то "джекпот"!
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это не джекпот, это подтверждение того что не две недели период инкубации а месяц
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Во Львов его. Там врачи гимн Украины пели, вот пусть теперь докажут свой патриотизм на деле.
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Каждую неделю, четверг-пятница, на КПП Тиса итальянские дни. Все забито очередями. Туда торгаши везут всякую хрень на продажу, в Украину едут заробитчане на выходные.
Инкубационный период 27 дней, за это время тысячи людей разъехались по всей стране.
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термінова телеграма з роз"ясненнями від МОЗ :

"оскількми смертність від COVID-2019 s ОРВІ майже однакова,то так і пишіть -помер від ОРВІ"
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Против Украины совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук Февраль 25, 2020Без рубрикиКомментарии
Хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6920Украина справится с несколькими случаями заражения коронавирусом, но не готова к вспышке эпидемии. Причина - в разрушенной системе санитарно-эпидемиологического контроля и отсутствии достаточного количества оборудования в больницах. Также население не доверяет чиновникам и официальным службам, а те не умеют донести информацию до людей.
Украина не готова к массовому распространению коронавируса, а в противодействии инфекционным заболеванием самое главное - готовность.
Об этом рассказала в сегодняшней публикации «Апострофа» доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.
Она отметила, если в Украине обнаружат коронавирус, то стране грозит паника. Однако, если зафиксируют всего два-три случая, то это будет не так страшно, гораздо опаснее эпидемия.
Она сравнила, что в Италии из-за смертельной болезни уже началась паника, люди выезжают из страны. Также Германия уже перекрыла границу.
«Потому что это неконтролируемый процесс.
Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы - конечно!
Ни в Польше, ни в Беларуси нет такой разрухи», - отметила медик.
По ее словам, в стране должны быть оборудование и приборы, даже если они не понадобятся.
В тему - Коронавирус непременно будет в Украине - это лишь вопрос времени. Что тогда начнется?!
«Не должно быть так, что для наших людей, которые возвращались из Китая, раз за разом меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Это бред!
Нам сейчас навязывают децентрализованное противодействие инфекционным заболеванием. Понимает ли человек, который это придумал, всю ответственность и все риски и, что самое главное, знает ли он наши регионы?
Децентрализация не должна автоматически означать дерегуляцию. Государство не может прекратить контроль за тем, что представляет собой вопрос национальной безопасности», - сказала Голубовская.
Она подчеркнула, что в Украине, к счастью, позволили сохранить инфекционные стационары. Поскольку в бюджетном финансировании лечения инфекционных болезней были заложены такие условия, которые вели к ликвидации больниц.
«Приняли концепцию, будут оплачивать вылеченный случай заболевания. Есть больные с гриппом, вы вылечили - мы вам заплатим деньги. А завтра больных нет, то и платить вам не будем.
А, условно говоря, послезавтра больница закроется. А через месяц будет колоссальная вспышка и больных будут распихивать по всем неприспособленным помещениям.
Но только инфекционные стационары могут госпитализировать таких больных: они боксированные, там условия не такие, как в терапевтических клиниках», - отметила врач.
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"....... который контактировал в Венгрии с китайцем...." - звучит как-то, гм, многозначительно!
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