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 Политика Украины
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 Не верю в проведение местных выборов в ОРДЛО осенью только на 50%, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что верит в проведение местных выборов на оккупированном Донбассе этой осенью только на 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LIGA.net".

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что не верит в возможность проведения местных выборов на оккупированном Донбассе в этом году.

Данилов комментируя его слова заявил: "Я с большим уважением отношусь к господину Волкеру, но разведение происходит только при условии взаимности. Если одна сторона не отходит, то и другая тоже. Другое дело, что Волкер не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%".

По его словам, он хочет "во-первых, - поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых - организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад".

"Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177625
 
 
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Правила игры «верю - не верю» очень просты - ведущий задаёт вопросы, а игрок решает, верить ли информации, которая в них содержится или нет.
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у него ум хоть от улитки 1 % имеется у секретаря РНБО походу нет как впрочем у клована минус 50% ума от амебы....
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Боїться відходити від офіційного курсу зєбуїнів. Адже сам зєбуїн. Причому лугандійський.
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Одне хочу сказати хтось з двох явно дебіл - Данілов чи Волкер?
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если выборы по украинским законам там и будут
то это уже будет не ордло
а полноценные донецкая и луганская области
уверен на 100% в отличии от некоторых
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Брехун оманський свято вірить в вибори.
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Когда фантастичность и бредовость какой-либо идеи превышает все мыслемые пределы, даже некоторые зе-тыпилы начинают "не верить в неё на 50%"...

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Турецкий бронетранспортер ACV, таранит и преследует российский танк Т-72 на востоке Идлиба в Сирии.



https://twitter.com/i/status/1232087285157519360





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Тоді рекомендую тобі, Данілов, взяти найвеличнішого, Разумкова, сивуху, Арахамію та проїхати передвиборчим туром по ОРДЛО з агітаціє, зустрічами з виборцями... Сивуха буде пенсії роздавать, Арахамія з'ясує хто ж почав стріляти біля золотого 18 лютого, Разумков з найвеличнішим будуть агітувати за СН, а ти домовлятися про спільне патрулювання. Коли повернетесь... Чи якщо повернетесь, тоді й патякать щось будете, а зара виконуйте Конституцію та інші законодавчі акти України по забезпеченню обороноздатності країни, збереження її територіальної цілістності та незалежності.
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т.е. "в группах патрулирования в Хорватии были "определенные споры" (гм, гм...) - НО МЫ ДОЛЖНЫ К ЭТОМУ НАСТОЙЧИВО ИДТИ".

Настойчиво идти - к "спорам"?
Так вроде эти "споры" и так ежедневно - изо всех калибров.
Куда ж ты, дятел, еще хочешь "настойчиво идти"?
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Какие выборы?--ни одного украинского канала тв и радио,в школах укр. язык 1(один) час в неделю-22.5 мин.мова и 22.5 литература,ни одного укр.флага либо другой укр.символики,кацапские орки заставляют жителей получать паспорта днр и в дальнейшем кацапстана....ну и где "выбор",т. к. считать тоже будут они...
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Я вообще не верю в поведение выборов в Лагандоне. И не нужны они там!
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