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Все про:Киев (18613) пожар (3934) ГСЧС (2509)

 Спасатели обнаружили тела троих людей в горящем коллекторе в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве во время пожара в люке теплотрассы обнаружили тела троих людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

25 февраля в 6:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66 в Голосеевском районе столицы. 

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

При проведении разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни.

Спасатели обнаружили тела троих людей в горящем коллекторе в Киеве, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидировали.

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На месте были задействованы 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/n3177621
 
 
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бомжи бояры нажрались и заснули возле костра.

ото не пейте, мужики - добром не кончится...
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хорошо, када в меру всё.....
вотка - зло

бомж - это образ жизни у многих
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Свободный и открытый доступ к городским коммуникациям - навязчивое предложение террористам.
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Да уж, теплотрасса это тебе не пляж в Доминикане
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