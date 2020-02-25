 Спасатели обнаружили тела троих людей в горящем коллекторе в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

25 февраля в 6:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66 в Голосеевском районе столицы.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

При проведении разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни.



Фото: сайт ГСЧС

В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидировали.

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На месте были задействованы 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.