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Все про:взрыв (4446) ОБСЕ (3934) обстрел (8736) Донбасс (20772)

 СММ ОБСЕ зафиксировала около 360 взрывов возле края участка разведения в Золотом

СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье в пределах 5 км от края участка разведения сил в Золотом примерно 360 взрывов, а также ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 24 февраля.

"В течение дня 23 февраля, находясь в пяти разных местах, наблюдатели слышали около 360 взрывов (из которых около 180 оценены как взрывы от минометного огня), а также ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (все, по оценке, вне участком разведения, однако в пределах 5 км от ее края)", - говорится в сообении.

Также 22 и 23 февраля наблюдатели видели членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") возле южного края участка разведения в районе Золотого.

Кроме того, вечером 22 и в ночь на 23 февраля камера СММ в н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения приблизительно в 1-2 км к востоко-юго-востоку (определить, на участке разведения в районе Золотого или за его пределами, не удалось). Эта камера также
зафиксировала 6 снарядов и 5 взрывов неопределенного происхождения в пределах 1-3 км к востоку и востоко-юго-востоку (все, по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 23 февраля почти тысячу взрывов на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3177619
 
 
 Топ комментарии
 
эта нисчитаица! эта прастая правакация.
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Не будіть бубочку, вони ще сплять.
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Це так путлєр натякає, що треба продовжувати "розведення" по всій лінії фронту. Ну і заразом своє свято відсвяткували
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эта нисчитаица! эта прастая правакация.
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задроченцам за это абсолютно ничего не будет ,наоборот,членограй с сивохой их ещё и наградят
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Вова, поезжай туда. Посмотри парашникам в глаза, попроси их просто перестать стрелять. Потом, когда штаны отстирает Ленка, нам расскажешь, что ты там, в глазах этого тупого быдла увидел.
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Так гавнокомандующій Вовка, якому вже 42 роки , таки ЛОХ чи НЕЛОХ? А то щось "смутниє сомнєнія тєрзают мою душу"
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