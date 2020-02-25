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 Политика Украины, Здоровье
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 Санэпидслужбу в Украине восстанавливать не будут, - замглавы Минздрава Ляшко

Власти Украины не собираются восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу.

Об этом заявил 24 февраля на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу. Мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования в том числе на эпидемиологические, радиологические угрозы и на опасности токсикологического характера. Это будет комплексный подход", – сказал он.

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Система санэпидконтроля будет создана в ближайшее время, подчеркнул Ляшко.

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3177616
 
 
 Топ комментарии
 
Логічно. Навічно відновлювати СЕС, якщо повністю руйнують МОЗ.
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брали бы хоть пример с других стран, какие меры они принимают для борьбы с вирусом. А то устроили шоу из нескольких привезенных"здоровых"
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Зараз в моді "спорт поза політикою".
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Логічно. Навічно відновлювати СЕС, якщо повністю руйнують МОЗ.
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брали бы хоть пример с других стран, какие меры они принимают для борьбы с вирусом. А то устроили шоу из нескольких привезенных"здоровых"
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Скоро санаторій в Ново Санжарах стане самим безпечним місцем в Україні. Як не як ізоляція, плюс 406 чоловік охорони.
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круги на луже под жопой разошлись, можешь надевать подгузник
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Пробили. Не вышло. Пи*дежа было много.
Что ж... Еще что нибудь придумают, что бы деньги наши вытащить из бюджета...
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У вас хоть имеются гигиенисты, эпидемиологи и медики труда, как во всём мире?
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Лаборатории бак. и хим. пищевых продуктов, окружающие среды, сточных вод и водопроводной воды?
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А чего они не в АТО? Это ведь не соревнования инвалидов, хотя моральными инвалидами их уже можно называть. Глядишь, посидят под обстрелами и начнут понимать хоть что то.
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Здається дна давно вже нема...
Навіть не уявляю яким меншовартостним лайном треба себе вважати, щоб на таке погодитися...
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И не то, чтобы да и не то, чтобы нет. И кто его знает, что он гадает.
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Главное, что понимают, что есть проблема и ее надо решать, а не прятать голову в асфальт.
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Про яку відбудову держсанепідслужби чи створення "системи готовності" може взагалі зараз йти мова, якщо знищена сама база підготовки спеціалістів з даного профілю з вищою та середньою освітою .
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Переигравшие в компьютерные игры великовозрастные дети "эпохи диджитализации", напрочь оторванные от естественных процессов бытия, полагают наличие у себя если не бессмертия, то, как минимум, наличие девяти жизней. Отрицание многолетнего положительного опыта прошлых поколений - это ли не безумие?
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СЭС -родом из совка и с тех пор была только очагом беспросветной коррупции.Нужно создавать военносанитарные подразделения с полномочиями на случай эпидемий.А так должны разработаны санитарные правила,за исполнение котрорых ответчики-бенефициары.То же касается пожарных
правил и ТБ.
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сес родом из совка не дозволяв епідемій і пандемій у Країні ...і при совку сес не "брало" більше коробки цукерок ...
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правильно ...чим швидше "индейци" здохнуть тим швидше "колоністи" переселяться на "острів Манхеттен" ...доречі тоді також все безневинно починалося з "гуманітарної допомоги" у вигляді ковдр заражених тифозними блохами ...
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та й ****** та медицина взагалі якщо кожен слуга нароту може в ізраїлі або івропі лікуватися...
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