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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Кремль (528) обмен (933) Россия (75021) пленные (831) Госевская Малгожата (3)

 Россия не уважает слабых и тех, кто уступает. С ней нужно вести жесткий диалог, - вице-маршалок Сейма Госевская

С Россией нужно вести жесткий диалог, поскольку Кремль презирает слабых и тех, кто уступает.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" такое мнение выразила вице-маршалок Сейма РП Малгожата Госевская.

"Россия не уважает слабых, она никогда не уважала тех, кто уступает. Она смеется над теми политиками, кто говорит, что с Россией нужно вести диалог. Как показывают факты, диалог с Россией надо вести, но жесткий диалог, который опирается на крепких аргументах и солидарной позиции", - подчеркнула Госевская.

Два обмена заключенными между Украиной и Россией политик назвала "противоречивыми".

"С одной стороны, на свободу вышли лица, которые совершали преступления на Майдане и на Донбассе, но с другой – спасены жизни героическим защитникам Украины. Эти обмены показали, что совместные действия международного сообщества приносят свой результат",- пояснила вице-маршалок Сейма РП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польша будет отстаивать позицию о необходимости вступления в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, - вице-маршалок Сейма Госевская

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко 20 февраля заявил, что в Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией. По его словам, до 200 украинцев смогут вернуться домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3177615
 
   
 Топ комментарии
 
Єдина форма діалогу із мокшами: схопити за патли і буцаками по морді, і по морді.
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мда, представляю как это будет выглядеть, если голобородько будет говорить жёстко. Это будет просто ужас - одним вопросом собьёт всю мацковскую шваль с ног - Какие ваши условия? - всё, онимеет мацковские мрязи.
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Єдина форма діалогу із мокшами: схопити за патли і буцаками по морді, і по морді.
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Это про 🤡🤢зельцмана , падавшего на колени и увидевшего в глазах террориста путлера любовь
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Зєйло бачив пред собою лише анус Пуйла. Що бачив, те й язиком любив.
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А кто уважает слабых и тех кто уступает? США? Европа? Слабых жалеют.
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А Рашка не оккупировала Харьков или Тбилиси, или что-то в Монголиии, и что?
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об уважении слабых речь идет..давай проходи, смотря на оккупацию рашистом Абхазии,Осетии,Преднистровья ,части украинского Донбасса -ордло и т.д
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мда, представляю как это будет выглядеть, если голобородько будет говорить жёстко. Это будет просто ужас - одним вопросом собьёт всю мацковскую шваль с ног - Какие ваши условия? - всё, онимеет мацковские мрязи.
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Кто в международной политике уважает бедных и слабых?
Никто ничего не делает в ущерб своей страны! (в нормальных странах)
Бойтесь данайцев и дары приносящих! (с) Энеида
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це не для нас. Тут двоє чи троє людей одного погляду але різного сприйняття цієї інфи, можуть назвати один одного дебілами і на тому діалог завершити. Тому ми завжди будемо слабкі проти рашки. Там якщо хтось вибивається з загальної маси йому одразу відбівають нирки чи ще щось. А в нас навіть розтлумачиш і все одно залишився ворогом...
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Чего ж не помянуть, почаще и побольше их поминать, можно и с плясками.
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Членомкомандуючий теж жорстко здає ***** територію.
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ЖЕСТКИЙ ДИАЛОГ - а шо цэ такэ? Розшифровочку можно.
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Желательно мордой по асфальту. Но вот желающих на ту морду нету, одни озабоченные и миролюбивые.
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Фу, как грубо, а по европейским стандартам можно.
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Так вот оно че, а вова-презик ездил заглядывать в глаза вове-хуйлу...
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Жёсткий диалог - это называть всё, что делает Московия своими именами.
Не жевать сопли, мол, "подлые провокации, захват нашей территории и убийства",
а НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА, ГИБРИДНАЯ ВОЙНА - слово "война" должно звучать
в каждом спиче Зелупы, который ему пишут его Зелупоглазые спичрайтеры.
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К Московии нужно относиться как к говну! Близко не приближаться,воняет от неё и не входить в контакт.
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Правильно относятся страны Балтии: презрительно, холодно, с брезгливостью,
прикрытой официальной вежливостью.
Если муйло чувствует заискивание, он автоматически борзеет, у него раздувается писька
и он видит себя не дешёвой босотой, а Наполеоном и вершителем судеб мира.
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