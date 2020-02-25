 Непогода в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев. Повреждены кровли 149 объектов в 9 областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также сообщается, что 24 февраля во время осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб (в г. Одесса) и 4 травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье). Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подразделениями ГСЧС осуществлено 211 выездов для оказания помощи населению, убрано 239 поваленных деревьев.

Всего привлекалось 774 человека личного состава и 208 единиц техники ГСЧС.

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