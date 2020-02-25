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Все про:Браун (11) выборы (23123) Россия (75021) санкции (7590) США (16161) Помпео (245) Менендес_Роберт (10)

 Группа сенаторов-демократов призывала к санкциям против РФ за новые попытки вмешательства в американские выборы

Группа из трёх видных сенаторов-демократов призывает администрацию США ввести санкции против России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщает The Washington Post.

Письмо с таким призывом направили главе госдепа Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, а также сенаторы Роберт Менендез и Шеррод Браун.

"Мы призывам вас немедленно сделать выводы из сообщений разведслужб и разработать санкции против тех, кто несёт ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы", - отмечается в письме. В нем говорится, что санкции в данном случае должны вводиться как против самих нарушителей, так и против тех, кто финансирует их деятельность. Авторы письма убеждены, что следует ввести ограничительные меры и против российского руководства, если именно оно стоит за предполагаемыми попытками повлиять на выборы 2020 года в США.

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На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что конгрессменам США на спецбрифинге доложили о попытках РФ повлиять на исход выборов, поддержав действующего президента Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса.

Российская сторона отвергает обвинения в попытках повлиять на американские выборы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177609
 
   
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"ввести санкции против России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года".
-Вчись зєйло, як потрібно поводитисяз мокшами.!!!! Вибори ще попереду, втручання лише можливе,а мокшам вже пропонують профілактично виписати люлєй.
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Знаешь, "омерыканец лахтинский", когда я иду по тропинке, и вижу дерьмо на ней, то я тоже с опаской, осторожно, его обхожу... Чтобы не вступить...
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Не будет санкций, Трамп сказал что это все вранье и даже уволил главу разведки за такую информацию.
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Плешивое чмо топит за трампа-- скрепы однако Група сенаторів-демократів закликала до санкцій проти РФ за нові спроби втручання в американські вибори - Цензор.НЕТ 6845
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Мы крайне озабочены в 3й степени озабоченности
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я знову ж, в 3384-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Давно пора Карлика раком поставить и "томагавк" в очко засунуть.
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