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 Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Песков - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Талаковки - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела по позициям украинских сил, а именно:

- рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;
- в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С началом текущих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки, потерь нет.

Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177608
 
 
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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Простые жители Урала устраиваются в частные военные компании, чтобы воевать на территории Сирии и Донбасса.
Вот такая нищета у хла - поездка на заработки в виде пушечного мяса.
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Нові атаки на Донбасі викривають військову присутність Росії для рішеня задач окупації.
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Пенсійний фонд України, готуйте гроші на поховання

Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4636
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Турецкие силы мощной атакой выбили из Нейраба армию Асада и Путина, ситуация переходит в полномасштабную войну. Турция планирует перекрыть Босфор...
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Син Порошенка зустрічався з Патрушевим
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На Донеччині експрокурора підозрюють у співпраці з окупантами хла
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Команда Зеленського збирається переглядати Закон України про мову. Скажу коротко: нічого у вас не вийде. Наступ на українську мову-це наступ на українську державність та ідентичність. Відповідь українців буде адекватною. Не сійте цей московський вітер, бо пожнете українську бурю.
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Запустив после смены власти проект «антипорошенко» в гуманитарной политике и политике исторической памяти, «слуги» шаг за шагом реализуют проект «назад в эпоху кАзла Яныка»
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Щоб в Україні платити іпотеку, треба торгувати наркотиками чи зброєю, - Гончарук тупой - тупей еще не может быть-
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Ну так большой опыт имеет, потому и стал премьер министром.
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Не так страшні московські воші на фронті, як "наші" українські гниди в тилу
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Гниди - це діти вошей. Тому у московських вошей гниди можуть бути лише московські.
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как мило на паРаше хла, мамки рады подаркам от него. Гробы исправно поставляются по графику с Сирии и Украины.Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6951
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прикинь, я коли я запускаю більше двох месаг строго не по темі, то мене одразу банять))
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