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 За рубежом, Здоровье
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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 663 человек, инфицированы более 77,6 тыс., выздоровели - 27,3 тыс.

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 508 новых заболевших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.

В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек, два человека - в провинции Шаньдун, один - в провинции Гуандун.

С декабря в Хубэе зафиксировано 2,563 тыс. случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом.

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В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 47,6 тыс. человек, состояние более 9,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 27,3 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 121 случай заболевания: в Гонконге - 81 (при двух случаях смертельного исхода и 19 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 30 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Источник: https://censor.net.ua/n3177607
 
 
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Ця фігня не створює імунітету. А значить вакцини не чекайте.
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Выздоровело приблизительно 30%, умерло около 4%.

А что с остальными? В больницах?
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