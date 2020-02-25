 Украина и Турция расширили квоты на полеты между странами

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий меморандум на встрече 20 февраля в Анкаре подписали глава Директората Бахри Кесиджи и первый заместитель главы Госавиаслужбы Сергей Коршук, передает avianews.

Документ полностью снимает существующие ограничения на полеты между Одессой и Стамбулом, где до недавнего времени квота позволяла выполнять до 28 рейсов в неделю авиакомпаниям каждой из стран.

На линии Львов-Стамбул квота расширена с 15 до 28 рейсов в неделю, на линии Херсон-Стамбул — с 10 до 21 в неделю, на линии Запорожье-Стамбул — с 14 до 21 в неделю, на линии Винница-Стамбул — с 10 до 14 в неделю, на линии Харьков-Стамбул — с 14 до 28 в неделю, на линии Николаев-Стамбул — с 7 до 14 в неделю, на линии Ивано-Фраковск-Стамбул — с 7 до 14 в неделю, на линии Киев-Даламан с 7 до 10 в неделю.

В качестве нового пункта в Турции добавлена Адана, из которой полеты могут выполняться в города Украины с частотой до семи в неделю по каждому из маршрутов.

На данный момент квота на полеты со стороны Турции полностью использована на маршрутах Одесса-Стамбул, Львов-Стамбул, Киев-Стамбул, Херсон-Стамбул и Харьков-Стамбул.

Предыдущая либерализация авиасообщения между Украиной и Турцией произошла в 2018 году. Тогда стороны увеличили квоту на полеты между Стамбулом и Одессой с 14 до 28 рейсов в неделю, на линии Киев-Стамбул — с 16 до 24 рейсов в неделю и внести в качестве пунктов полетов на территории Турции помимо Стамбула и Анкары — Измир, Бодрум, Бурсу и Даламан.

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