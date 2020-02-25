EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1209  14
Материалы по теме:
Все про:Иордания (22) Кирилл (1009) РПЦ (581)

 Абсолютное большинство православных иерархов отказались встречаться с главой РПЦ Кириллом, на инициированной Москвой встрече в Аммане

Главные иерархи поместных православных церквей не будут представлены на встрече автокефальных православных церквей в Аммане.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте Духовный фронт Украины.

"Собрание глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которое организовали по инициативе РПЦ и на котором планировалось противодействовать украинской автокефалии ПЦУ и обжаловать первенство Вселенского патриархата, будет бессмысленным, поскольку главные иерархи на нем представлены не будут — они просто отказались участвовать в "коронации" патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанес даже патриарх "братской" Болгарской православной церкви, который не пришлет в Амман своих представителей и не полетит туда сам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последней отказалась от участия Антиохийская церковь, центр которой находится в сирийской столице - Дамаске. Антиохийская ПЦ подчеркивает, что отказывается от поездки, чтобы избежать усиления разногласий и "углубления разрыва между братьями".

В итоге, вместо 15 глав православных церквей, там будут присутствовать только РПЦ, дружественная ей Сербская церковь, а также Иерусалимская, что означает, что авторитет РПЦ катастрофически пошатнулся при правлении Кирилла. Еще, вероятно, приедут представители Чешской ПЦ, резюмирует СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3177605
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно, в Біблії заборонено ходити на одне зібрання з нечестивими.
 показать весь комментарий
 
Остальные иерархи не привыкли работать с КГБ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
***** потрібна своя Вселенська православна церква, а Варфоломій не бажає під нього стелитися. Боюсь, що Варфоломію не поздоровиться через це... не новічком, так петлею...
 показать весь комментарий
 
Правильно, в Біблії заборонено ходити на одне зібрання з нечестивими.
 показать весь комментарий
 
 
Остальные иерархи не привыкли работать с КГБ.
 показать весь комментарий
 
 
Та может и привыкли, но после томоса, не по обряду дела иметь с самозванцами!
 показать весь комментарий
 
Тобто після цієї зустрічі слід чекати подальшого визнання ПЦУ.
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо кирюха, ми папафила мучила пипу? Абсолютное большинство православных иерархов отказались встречаться с главой РПЦ, на инициированной Москвой встрече в Аммане - Цензор.НЕТ 4572
 показать весь комментарий
 
 
А чому РПЦ для такої зустрічі обрала мусульманську країну?
 показать весь комментарий
 
с рюзьге кривославной "церковью" маасковскава питухата желают иметь общение только изгои
 показать весь комментарий
 
Ыыыыыть!!! ...вот это вот всьо!.. кто затевает!!! )))
Зараз вигадає яку-небудь самопальну анахвему. Від самопальної церкви.
 показать весь комментарий
 
Якась ця московія нещасна. Наче проспала 100 років і раптом прочухалася. Замашки як в алкаша з тяжкого бодуна.
 показать весь комментарий
 
рпц гундяй фсб. только самоубийца встретится с таким зашкваром от унылой моли...
 показать весь комментарий
 
РПЦ = ФСБ, вы что идиоты, идти на поводу у фсб секты куйла, моли лысой...
 показать весь комментарий
 
Пропаганда РФ без перешкод: стало відомо, чому не працюють «глушилки» на Донбасі

Відключення відбулося відразу після президентських виборів. Адже безперешкодна трансляція російських телеканалів в зоні розмежування суттєво дестабілізує ситуацію в регіоні. Фактично, свого часу були витрачені бюджетні кошти на закупки глушилок, їх встановлення, вирішено питання їх балансоутримувачем… Але зараз Міністерство оборони просто не виділяє кошти на їх обслуговування. І це, очевидно, найнаочніше ставлення влади до інформаційної безпеки в країні.

Ось такі пироги малята.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх