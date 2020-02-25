 Абсолютное большинство православных иерархов отказались встречаться с главой РПЦ Кириллом, на инициированной Москвой встрече в Аммане

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте Духовный фронт Украины.

"Собрание глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которое организовали по инициативе РПЦ и на котором планировалось противодействовать украинской автокефалии ПЦУ и обжаловать первенство Вселенского патриархата, будет бессмысленным, поскольку главные иерархи на нем представлены не будут — они просто отказались участвовать в "коронации" патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанес даже патриарх "братской" Болгарской православной церкви, который не пришлет в Амман своих представителей и не полетит туда сам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последней отказалась от участия Антиохийская церковь, центр которой находится в сирийской столице - Дамаске. Антиохийская ПЦ подчеркивает, что отказывается от поездки, чтобы избежать усиления разногласий и "углубления разрыва между братьями".

В итоге, вместо 15 глав православных церквей, там будут присутствовать только РПЦ, дружественная ей Сербская церковь, а также Иерусалимская, что означает, что авторитет РПЦ катастрофически пошатнулся при правлении Кирилла. Еще, вероятно, приедут представители Чешской ПЦ, резюмирует СМИ.

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