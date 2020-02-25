 В Италии от коронавируса умерло 7 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 февраля сообщило агентство ANSA.



Очередная смерть произошла в регионе Ломбардия. В городе Комо скончался 62-летний житель коммуны Кастильоне-д'Адда. Он страдал от тяжелых патологий. В частности, он находился на диализе, который обычно назначают при серьезных поражениях мочевыводящих путей.



Всего сообщалось об официально зарегистрированных в Италии 213 инфицированных лицах, 23 из них находятся в реанимации.



Большинство жертв – шесть – в Ломбардии, один человек скончался в регионе Венето.

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Ранее в Италии от коронавируса было зафиксировано шесть смертей. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.



Случаи заболевания зарегистрированы в пяти областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио. The Local отмечает, что большинство зараженных не посещали Китай в последнее время.



Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

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Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.