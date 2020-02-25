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Все про:Одесская область (1932) пожар (3934)

 Штормовой ветер раздул масштабный пожар в заповедных плавнях под Одессой, - СМИ

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская обл.) горят плавни, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

"Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

По информации дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса – Рени.

"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", – цитирует слова сотрудников нацпарка Думская.

Также смотрите: ГСЧС борется с пожарами в плавнях на Одесчине и Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3177603
 
 
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У меня из за этого ветра температура в котле под сотню... и шибер закрыт и поддув..
Лежу ...не сплю...жду когда где нить провода порвет...и электрика пропадет...и нужно будет завести генератор...иначе будет полный писец...
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Шо это порох лично ветер раздул? И как только везде успевает зюзеньке нагадить?
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Видимо выклянчил у НАТО на день погодное оружие
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