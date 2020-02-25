 Штормовой ветер раздул масштабный пожар в заповедных плавнях под Одессой, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".
"Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.
По информации дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса – Рени.
"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", – цитирует слова сотрудников нацпарка Думская.
Лежу ...не сплю...жду когда где нить провода порвет...и электрика пропадет...и нужно будет завести генератор...иначе будет полный писец...