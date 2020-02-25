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Все про:ОБСЕ (3934) Донбасс (20772)

 ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"С вечера 22 до вечера 23 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 400), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете о ситуации на Донбассе.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-запад от н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска.

С вечера 22 до вечера 23 февраля в Луганской области Миссия "констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 550), если сравнивать с предыдущими сутками".

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, вновь зафиксированы в районах к западу и северу от Голубовского, а также на юго-восток от Орехового, в том числе около 195 взрывов от минометного огня. Именно в этих районах СММ зафиксировала вспышку нарушений режима прекращения огня 18 февраля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177602
 
 
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Шо це у них слух прорізався? Нарешті!
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!!!

Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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зато АТР залишили без держфінансування...бо татари бачте не підтримують "мірние усилия" Презідєнта...
а в Україні в час війни-закодували практично всі канали...бо їм раптом стали потрібні гроші...
гниди...
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то усё прівети для нашого "міратворца"...тіпа-Вова,пора "абьединатца"...
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