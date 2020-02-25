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Все про:ОБСЕ (3934) Донбасс (20772)

 ОБСЕ зафиксировала 23 февраля почти тысячу взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"С вечера 22 до вечера 23 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 400), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете о ситуации на Донбассе.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-запад от н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска.

С вечера 22 до вечера 23 февраля в Луганской области Миссия "констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 550), если сравнивать с предыдущими сутками".

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, вновь зафиксированы в районах к западу и северу от Голубовского, а также на юго-восток от Орехового, в том числе около 195 взрывов от минометного огня. Именно в этих районах СММ зафиксировала вспышку нарушений режима прекращения огня 18 февраля.

Также читайте: Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ для расследования атаки возле Золотого, - представитель правительства ФРГ Деммер

Источник: https://censor.net.ua/n3177602
 
 
 Топ комментарии
 
!!!

Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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зато АТР залишили без держфінансування...бо татари бачте не підтримують "мірние усилия" Презідєнта...
а в Україні в час війни-закодували практично всі канали...бо їм раптом стали потрібні гроші...
гниди...
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то усё прівети для нашого "міратворца"...тіпа-Вова,пора "абьединатца"...
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Шо це у них слух прорізався? Нарешті!
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то "МИР В ГЛАЗАХ ПУТЕНА", который увидел вислюк оманський...

п.с. новый сериал HBO о вислюке оманськом и его ЗеКо-Манде - "Авеню 5", или - что бывает, когда к власти приходят лузеры и иммитаторы)
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!!!

Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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зато АТР залишили без держфінансування...бо татари бачте не підтримують "мірние усилия" Презідєнта...
а в Україні в час війни-закодували практично всі канали...бо їм раптом стали потрібні гроші...
гниди...
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то усё прівети для нашого "міратворца"...тіпа-Вова,пора "абьединатца"...
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Граждане передовых стран НАТО в целом не против грохнуть Россию в войне
Американский исследовательский центр Pew Research провел опрос в 16 странах-членах НАТО, в ходе которого поинтересовался, как граждане относятся с «статье 5» устава блока о коллективной самообороне и готовы ли они к ее применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией.
Опрос, в котором участвовали больше 20 тысяч респонднетов, показал высокую поддержку НАТО во всех странах, кроме двух - Греции и Турции, где больше половины (51% и 55% соответственно) заявили, что относятся к альянсу «негативно».
Максимальный уровень поддержки НАТО был зафиксирован в Польше (82% за и лишь 8% против), а также в Литве и Нидерландах (77% и 72% соответственно). Больше 50% опрошенных «позитивно» высказались о блоке в Великобритании (65%), Италии (60%), Германии (57%), Чехии (54%) и Словакии (51%).
Большинство, хотя и не дотягивающее до 50%, сказало НАТО «да» во Франции (49% против 38%), Испании (49% против 42%), Венгрии (48% против 16%) и Болгарии (42% против 28%).
В США позитивно воспринимают НАТО 52% населения (при лишь 16% негативных ответов), в Канаде - 66% (при 20% отрицательно настроенных).
Опрос о применении «статьи 5» о коллективной самообороне, который социологи Pew Research конкретизировали до ситуации нападения России на одну из стран НАТО, дал противоположный результат.
В 11 из 16 стран-членов большинство респондентов заявили, что их стране не следует посылать свою армию на защиту государства-партнера, если оно столкнется с российской агрессией.
Вопрос, заданный Pew, звучал так: «Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или не стоит нам использовать армию для защиты этой страны».
Ответ «да, стоит», согласно опросу, дали большинство респондентов лишь в пяти странах. Это Нидерланды (64%), США (60%), Канада (56%), Великобритания (55%) и Литва.
В 8 странах - Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии - больше половины опрошенных заявили: «нет, не стоит». Еще в трех странах - Польше, Чехии и Венгрии - за неотправку войск на защиту страны-союзника от России высказалось простое большинство, не дотянувшее до 50%.
В этих государствах, как следует из опроса, преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.
На вопрос о том, что с кем - Россией или США - следует в первую очередь поддерживать близкие отношения лишь в четырех странах-членах НАТО абсолютное большинство выбрали Штаты. Это Великобритания (83%), Нидерланды (82%), Испания (73%) и Франция (60%).
В 8 странах самым популярным ответом стал «и с Россией, и с США». Это Италия, Греция, Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария.
---ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3444

ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4872
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Партия Зеленского допустила пересмотр закона о госязыке.
Для начала в стране состоится национальный круглый стол по языковому вопросу.
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Об этом заявил депутат партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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Напомним, 15 мая 2019 года Пётр Порошенко, будучи президентом страны, пoдписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.Политик тогда заявил, что жители Украины много-много лет ждали этот закон. Когда парламент Украины 25 апреля принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, cравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
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,,ПРОСРАЛ ВСЕ СВЯТЫЕ ПОЛИМЕРЫ
РПЦ были посланы и 11 патриархов не уважают Кирилла
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На встречу православных церквей в Аммане приедет в лучшем случае четверо патриархов из пятнадцати
Собрание глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которое организовано по инициативе РПЦ, и на котором планируется обсудить «церковный раскол», автокефалию ПЦУ (образование, созданное в пику Москве) и оспорить первенство Вселенского патриархата, по мнению экспертов будет бессмысленным, поскольку главные епархии на нём представлены не будут - они попросту отказались участвовать в «коронации» патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанёс даже патриарх «братской» Болгарской православной церкви, который не направит в Амман своих представителей и не полетит туда сам.
Последней отказалась от участия Антиохийская церковь. Её представитель не приедет на поддерживаемую РПЦ встречу в Аммане, центр которой находится в сирийской столице Дамаске. АПЦ подчеркивает, что признает озабоченность настоятелей церквей о кризисе в Православной Церкви, однако отказывается от поездки, чтобы избежать того, что ещё больше может «усилить разногласия и углубить разрыв между братьями». Сам Вселенский патриарх Варфоломей, из-за решения которого об автокефалии Украинской Православной Церкви и её независимости от РПЦ, отказался ехать в Амман.
В итоге вместо 15 глав православных церквей, там будут присутствовать лишь РПЦ, дружественная ей Сербская церковь, а также Иерусалимская. Это означает, что авторитет РПЦ катастрофически пошатнулся за время правления Кирилла Гундяева.
Напомним, что православие представляют 15 автокефальных церквей.
Сколько глав церквей поедет: точно едут трое (Русская ПЦ, Сербская ПЦ, Иерусалимская ПЦ). Ещё вероятно приедет Чешская ПЦ.
Сколько глав церквей точно не поедут: одиннадцать глав церквей (Вселенский патриархат, Украинская ПЦ (ПЦУ), Александрийская ПЦ, Болгарская ПЦ, Грузинская ПЦ, Кипрская ПЦ, Элладская ПЦ, Албанская ПЦ, Румынская ПЦ, Польская ПЦ, Антиохийская ПЦ). Румынская ПЦ и Польская ПЦ отправят делегатов (но сами главы этих Церквей не поедут).
Другими словами, к этому моменту так называемую «встречу глав православных церквей» посетят не более четырех глав церквей из 15."
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Друзья! Я вышел из бана. Фото Карена соблюдающего в форточку беспрецедентный уровень вирусной защиты, это флуд, а 1000 взрывров нв донбассе это беспреценденто устойчивое перемирие... Как вы зелибобики, стали подпевками куйла...
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это не взрывы, это фейерверки мира, которые увидел один недомерок в глазах другого недомерка.
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это значит что путин все больше любит Украину
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