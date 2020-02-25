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 Минобороны проведет служебную проверку из-за некачественного ремонта казарм в Николаеве, когда ветром сорвало крышу. ВИДЕО

В Министерстве обороны назначили служебную проверку после того, как в Николаеве в казарме, через несколько лет после ремонта, ветром сорвало крышу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 24 февраля сильный ветер сорвал крышу здания, находящегося на балансе Минобороны.

"С целью выяснения обстоятельств этого события в Минобороны назначена служебная проверка, в которую будут вовлечены соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Отмечают, что обошлось без пострадавших, сейчас устанавливают объем причиненного ущерба государству.

По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил, в 2017 году в этом сооружении проводили ремонтные работы.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - добавили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177601
 
 
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Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
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-""В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику"...а если торнадо всю казарму снесёт-тоже будут притензии..?
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Невероятно. На чем эта "крыша" держалась? Просто кудесники.
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Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%.
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