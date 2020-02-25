 Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Экономику мы пока внимательно мониторим, следим за изменениями, и мы еще не видим никаких негативных сигналов ... У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров, там есть масло, пищевые товары, не будут затронуты" , - сказал министр.
В то же время он отметил, что есть еще "вторичные эффекты": "Например, Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла".
Милованов также подчеркнул, при импорте потребительских товаров из Китая "есть определенное притормаживание", однако это скорее возможность для развития украинского бизнеса.
"Это с одной стороны, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться", - добавил глава Минэкономики.
Этот баран договорится до того, что на нас повесят создание этого вируса.
а далее это притормаживание" закончится, то не выдержит никто конкуренции
такая ниша, про какую чешет это чудо
называлось - могила)))
оно тоже дырявое???
как таможня и фонд держ майна??
Включи телевізор і більше не займай ефір!!!
Так що він - справді дебіл.
І, взагалі, на чужому горі своє щастя не побудуєш ...
P.S. Я так думаю, що дипломати з китайского посольства відслідковують "дружні" виступи зеленої влади. І це нам ще віділ"ється і голосуванням в ООН, і по кредитах.
Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%.