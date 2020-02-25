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 Экономика
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 Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что коронавирус, который притормозит китайскую экономику, дает шанс украинским предприятиям занять новые ниши на мировом рынке.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Экономику мы пока внимательно мониторим, следим за изменениями, и мы еще не видим никаких негативных сигналов ... У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров, там есть масло, пищевые товары, не будут затронуты" , - сказал министр.

В то же время он отметил, что есть еще "вторичные эффекты": "Например, Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие 5-10 лет Украине нужны около $50 млрд инвестиций, - Милованов

Милованов также подчеркнул, при импорте потребительских товаров из Китая "есть определенное притормаживание", однако это скорее возможность для развития украинского бизнеса.

"Это с одной стороны, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться", - добавил глава Минэкономики.

Также читайте: IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3177600
 
 
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Беня таки был прав в отношении этого чувака...он идиот...
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Всі шанси ви успішно просрали, з чим вас і вітаю.
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Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов

Этот баран договорится до того, что на нас повесят создание этого вируса. Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 6232
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После этих слов компания apple решила перенести производство из Китая в Украину 😎
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точно, если построить "много новых прикольных кафешек" - то украинский бизнес покорить всю мировую экономику!(с)милонов
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Власть отвлекает внимание от провалов.
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Беня таки был прав в отношении этого чувака...он идиот...
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...да чуваки, вы займете скоро новые ниши, если еще так порулите...и мы вместе с вами... Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 5159
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Всі шанси ви успішно просрали, з чим вас і вітаю.
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сначала нам самим надо пережит этот вирус. И скажу вам братья шансов у нас гораздо меньше, чем у китайцев... с такой элитой страны...
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99% импорта потребительских товаров из Китая у нас не производится, а начинать производство в Украине только герои могут и сумасшедшие Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 8843
а далее это притормаживание" закончится, то не выдержит никто конкуренции
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ну, милованов об этом не знает.. По его признанию - он не прочел НИ одной книги/работы за 25 лет.. тем более - "о какой-то там Ыканомике!" Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 1855
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оптимізм -це звичайно чудово...але СН притаманне лише "говоріння"...та постійний "прогиб" перед кацабіею...а практичних кроків аж ніяк не видно...популізм та хайп-ось все на що вони здатні...ну й ще деякі збочення... Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 1732
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зараз зепрофі одним пострілом з дупи завалять Дракона
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ЗЕЛЁНОСРАКИЙ ИДИОТ! КУПИ БУКВАРЬ И ИДИ УЧИТЬСЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИ НЕПОЛНОЦЕННЫХ !
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Я бы не удивился, если бы китайцы засунули Милованова за длинный ,,прикольный,, язык в горизонтальную нишу на глубину полтора метра.
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73/43%зебілів, і ти, Eastern Express, ви цю жопу нагаласували всі разом!
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Чего ты все время хнычишь? За Милованова никто не голосовал, его назначили!
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"мы вам не чуваши, а народ равновеликий" - сказал русский боярин австрийскому канцлеру. тот, правда, московитов видел впервые в жизни, а кто такие чуваши даже не догадывался. понимает ли это "чюдо" миловановское масштабы явления - составит ли украинская экономика хотя бы 1% от китайской? понимает ли оно разницу между сырьевым придатком и лидером технологий?
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а ВВП взагалі не порівняти...це з розряду -"поки товстий схудне-то худий сдохне"... Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 6675
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Щось не видно зебобіків які б верещали про караван який ідьот.
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Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс некоторым дебилам трещать про экономику
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А если еще рухнет экономика США и Европы, то Украина будет в лидерах всю жизнь, - продолжил Милованов. Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 5751
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я не здивуюся коли завтра Вова скаже- "нам потрібно обєднати наші зусилля з вяликой ра сееею в спільній боротьбі з коронавірусом та максимальній економічній вигоді"...щось так мені то сильно видається... Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 2844
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раньше
такая ниша, про какую чешет это чудо
называлось - могила)))
оно тоже дырявое???
как таможня и фонд держ майна??
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В Китае эпидемия идет на спад. У нас, как и у остальной Европы, возможно, все впереди. Ты когда собрался китайскую нишу занимать, придурок? У тебя гибкая экономика и заводы, способные за неделю переходить на новый ассортимент продукции? Нет, у тебя заводы, которые привязаны к конкретным поставщикам сырья и к конкретным покупателям, у тебя негибкая, энергоемкая, неэффективная, слабая экономика. При любом мировом шухере мы будем страдать одними из первых и сильнее всех. Ну где вас, таких, понабирали?
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100% Украина по сути сырьевое государство которое практически не создаёт никакой добавленной стоимости. На том что мы экспортируем зарабатывают другие страны а не мы.
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Він дурень?, чи думає, що ми не знаєм де ми "живем" і як китайці !!!!!!
Включи телевізор і більше не займай ефір!!!
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Китай сьогодні, якщо не брати до уваги ЄС - перший і головний імпортер товарів з України. В такому порядку: металургія, продукти харчування, хімія. В звязку з епідемією - ділова активність Китаю, економіка Китаю впала. Країні вже не потрібно стільки товарів іипорту, зокрема, товарів з України.

Так що він - справді дебіл.
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Китай около 70% своей продукции выпускает в концлагерях...и это по советски Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов - Цензор.НЕТ 6192
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Коломойське ЗЄшобло душить малий бізнес, а МИЛОванов торочить про якусь нішу.
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Где вы нашли этого городского сумасшедшего!?
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Милованов, вот ты отзывы и комменты о себе читаешь? Если да, почему не подаёшь в отставку???
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За какой шиш? Дайте дешевые кредиты, и снизьте налоговую нагрузку для начала.
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Мдя... В очікуванні поки така потужна економіка дась хоч якийсь збій через вірус, можна і самому ласти від старості відкинуть. Яке ж воно недосвічене чмо.
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В управлении немцами украинской ЖД нишу уже заняли, а то я как-то упустил?)
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Так! Этому больному лечебного канабиса больше не давать!
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А виробництво-то падає ...
І, взагалі, на чужому горі своє щастя не побудуєш ...
P.S. Я так думаю, що дипломати з китайского посольства відслідковують "дружні" виступи зеленої влади. І це нам ще віділ"ється і голосуванням в ООН, і по кредитах.
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хорошие дела курит Милованов раз так торкает что такую ахинею несет....
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Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет.
Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%.
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